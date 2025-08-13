演歌歌手の藤あや子（64）が13日、自身のSNSを更新し、「新しい家族が増えました」と報告した。

保護猫の「じゃこ天」で、すでに家にいる「マル」と「オレオ」の弟と紹介。

藤は「5月21日に初めて我が家の庭に登場して以来 ほとんど毎日ごはんを食べに来て 爪研ぎハウスを外に置くとその上でお昼寝したり悠々自適な外猫生活をしておりました」とじゃこ天との出会いを紹介。

さらに「3ヶ月弱 そんなじゃこ天君と触れ合いなんとも言えない感情が湧いて来ました 無事に保護出来たら大切な家族として迎え入れてくれる方に譲渡しようと思ってたのですが もうすっかり気持ちはうちの子になっちゃっていました マルオレのおとーさんも同じ気持ちでした というわけでじゃこ天君は我が家の新しい家族になり マルオレちゃんの弟分になりました！！」と経緯を説明した。

また、「保護してすぐに病院に連れて行き血液検査してもらった結果 猫感染症は陰性で去勢手術もしてもらいました まだまだ慣れない環境に戸惑っている様子ですが 家族として精一杯の愛情でじゃこ天君を見守りたいと思います」と続け、愛おしそうにじゃこ天を見つめる写真などを投稿した。

フォトワーからも「素晴らしい」「かわいい」「素敵なご縁ですね」「可愛いお名前貰えて良かったね」「ひゃぁぁぁぁ〜素敵」「今後の3匹生活の投稿楽しみにしてます」などの声が寄せられていた。