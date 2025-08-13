矢部美穂、夫・山林堂信彦騎手へのバースデーディナー公開「流石アスリートの食事」「料亭みたい」の声
【モデルプレス＝2025/08/13】タレントの矢部美穂が8月10日、自身のInstagramを更新。夫の山林堂信彦騎手のバースデーディナーを公開した。
【写真】アスリート夫を支える美人タレントの豪華手料理
矢部は「今日は山林堂騎手47歳のバースデー」と同日に47歳の誕生日を迎えた山林堂騎手を祝福し、バースデーディナーを公開。「ご飯はいただいたジンギスカンに鯛のカルパッチョ野菜もいっぱいなのでお腹いっぱいになりました」とつづっている。
この投稿には「タンパク質と野菜たっぷりで健康的」「料亭みたい」「旦那さん想いなの伝わる」「流石アスリートの食事」「素敵な奥様」「栄養をすごく考えてて尊敬」「とっても美味しそう」といった声が寄せられている。矢部は2022年5月に自身のInstagramにて山林堂騎手との結婚を発表している。（modelpress編集部）
