NCTヘチャン、日本で撮影した証明写真公開「写りがアイドルすぎる」「グッズ化してほしい」の声
【モデルプレス＝2025/08/13】グローバルボーイズグループ・NCT（エヌシーティー）のHAECHAN（ヘチャン）が8月11日、自身のInstagramを更新。日本で撮影した証明写真を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】NCTヘチャン“プリクラ級”証明写真
8月9日、10日に開催されたSM ENTERTAINMENT創立30周年を記念したワールドツアーの東京ドーム公演「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」に出演していたヘチャン。ヘチャンは、日本に滞在していた際に撮影した証明写真のほか、証明写真機に入っているオフショットを披露した。
この投稿には「写りがアイドルすぎる」「プリクラかと」「レベチのイケメン」「めっちゃビジュいい」「このままグッズ化してほしい」「アー写にできそう」といった声が寄せられている。
また「もしかして証明写真機kemioの？」「kemio仕様なのアツい」「ヘチャンとkemioと交わる世界線予想外過ぎる」とヘチャンが撮影したのは米ニューヨーク在住のクリエイター・kemio（けみお）がアンバサダーを務める証明写真機ではないかと推測する声も上がっていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ヘチャン、日本で証明写真撮影
◆ヘチャンの投稿に反響
【Not Sponsored 記事】