パリ在住・中村江里子アナ、夫の愛車＆子どもの写真公開 「全員モデルみたい」「おしゃれでかっこいい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/13】フリーアナウンサーでフランス・パリ在住の中村江里子が13日、自身のInstagramを更新。愛車を披露した。
【写真】中村江里子アナ「全員モデルみたい」と話題の子ども
中村は「久しぶりに家族5人での時間」と書き出し、夫と密着する姿や3人の子どもたちの全身ショットを公開。家族でフランス・ニースのレストランに行ったことを明かし「移動は夫の愛車、年齢は私より10歳年上のクラシックカー」と夫が運転するオープンカーの助手席に座る夫婦ショットを披露した。
「80年代のフランスの曲を聴きながら帰宅」していたと明かしたが「自宅まであと数キロあたりから、車から花火が打ち上げられているようなドン、バン、バッチーンという爆音発生 駐車出来る場所まで、爆音&煙と共に移動。そこから自宅まで1キロ強の道を真っ暗な中、夜中に徒歩で帰宅」と急な時ハプニングの発生を受け、歩いて帰宅したことを報告。「ヒールを履いていた長女と、新しい靴だったため足が痛くなってしまった夫は裸足で道路を歩くことに。省エネのため、街灯のない道をスマホの明かりを頼りに歩く私達」とその時の写真もアップし「およそ1ヶ月半ぶりの家族時間は中々サバイバルな夜でした」とつづっている。
この投稿には「皆さんおしゃれでかっこいい！」「車の趣味がとっても素敵」「忘れられない思い出になりましたね」「お子さんたち全員モデルみたい」「何気ない写真ですら絵になってる」といった声が寄せられている。
中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と結婚し、パリに在住。1男2女の母親として、仲睦まじく生活する様子を日々アップしている。（modelpress編集部）
