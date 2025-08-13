

（C）2025「長崎―閃光の影で―」製作委員会

1945年、夏。原爆投下直後の長崎を舞台に、被爆者救護にあたった若き看護学生の少女たちの“青春”を描く映画『長崎―閃光の影で―』が、全国公開中。本作の撮影の裏側を捉えた約5分におよぶメイキング映像とメイキング画像4点が公開された。

本作は2023年10月初旬のクランクイン後、約１か月間にわたり撮影が行われた。このメイキング映像は、その撮影風景やその裏側を収めた膨大なメイキングのアーカイブから厳選して約５分間に凝縮したもの。

メイキング映像の冒頭は、太平洋戦争末期の 1945年、日本赤十字社の看護学校に通う17歳の田中スミ（菊池日菜子）が、幼馴染で学友の大野アツ子（小野花梨）や岩永ミサヲ（川床明日香）とともに空襲による休校のため長崎へ帰郷し、久しぶりの故郷に思わずはしゃぐ映画序盤のシーンの裏側を捉えたもの。この日、初めて撮影現場で一堂に会した菊池、小野、川床は、スタッフからコメントを求められると笑顔で顔を見合わせながら「楽しい」「笑顔のシーンが少ないから」「貴重だから、楽しんでおきます」などと素直な感想を述べる。そして３人は、長崎市街を見渡せる高台に向けて走っていく次の撮影シーンに備えて駆け足を続けるなど、息の合った様子を見せた。本作では8月9日を境に状況が一変するまで、3人それぞれだけでなく長崎の街に暮らす人達のささやかな日常が丁寧に描かれている。

長崎出身で被爆三世である松本准平監督は、その理由を「こうした暮らしが破壊されるということをきちんと伝えたかった」と語っており、この映像では菊池がスタッフに洗濯板の使い方を教わりながら練習する様子も。

撮影現場には日本赤十字社のスタッフもサポートに入り、当時における看護処置の仕方について技術指導が行われた。映像では菊池と小野が患者の運び方について指導を受ける場面も収められている。現場では原爆投下後の過酷なシーンの撮影が続く中で、出演する赤ちゃんとの対面に、思わず３人が声をあげる微笑ましい場面も。

映像の後半では、撮影中やクランクアップ時に収められた菊池、小野、川床の貴重なコメントも。松本監督の強い希望で劇中再現された救護列車に乗り込むシーンをもってクランクアップとなった川床は、物語の過酷さを思わせる泥まみれの姿のまま挨拶。「スミちゃんアッちゃん（アツ子）はじめ、役としても助けられた瞬間が沢山ありました。ミサヲになれた瞬間があって、それはやっぱり自分だけじゃできないものだったと思います」などと感慨深そうに語る。小野は、クランクアップ時の挨拶でスタッフへの感謝を述べつつ「まだまだ頑張っていかなければならないと思いましたし、頑張っていけるとも思わせていただいた時間でした」と充実の撮影となったことが伺える。

そして、映像の最後には、撮影も終盤を迎えていた菊池が撮影の合間に看護服を着たままの姿でインタビューに答える様子が収められた。「今回、題材もすごく重くて、演じる私たちとしては集中力も必要だったり、すごく辛いシーンが多くて、自分自身のメンタルも削られちゃったりするところがあって…」と語る中で、「気を抜くといつでも涙が出てきそうだったから…」と涙を堪えながらも、初の映画主演作として丁寧にインタビューに応じようと振る舞う様子が確認でき、撮影現場の臨場感がありありと伝わる貴重な内容になっている。