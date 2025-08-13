Snow Man宮舘涼太『黄金のワンスプーン！』で長野博とタッグ！“あいがけカレー”でエレガントなおもてなし

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■Snow Man宮舘涼太、真夏の茨城で絶品食材と出会う！

Snow Man宮舘涼太の単独MC番組『黄金のワンスプーン！』が、8月15日にTBSにて放送される。

本番組は、“舘様”ことSnow Man屈指の料理好きである宮舘涼太が日本各地を巡り、その土地ならではの旬の食材を“黄金のワンスプーン”で味わいながら、様々なアイデア料理を披露する、食の旅バラエティだ。

■舘様が真夏のれんこん畑で大奮闘!? 夏にぴったりのあの料理がひらめく！

Snow Man・宮舘涼太が、夏の茨城県へ――。今回の舞台は、豊かな自然に囲まれた茨城県かすみがうら市と稲敷郡河内町。ゲストの長野博（20th Century）、ファーストサマーウイカ、後藤輝基（フットボールアワー）と共に、地元で愛される夏野菜「れんこん」を収穫する。

膝丈くらいまで水が張った広大な畑に足を踏み入れ、胴長姿で泥まみれになりながら収穫に挑む4人。れんこんは独特の手法で収穫するが、コツを取得してきれいに収穫することはできるのか？

さらに、茨城が誇る“幻のブランド豚”にも遭遇。旨味・香り・柔らかさの三拍子が揃った銘柄豚「常陸の輝き」に、食の探求者・長野も大興奮。 唸るほどの美味しさとは――。れんこん、豚肉を使った絶品グルメの連続に、舘様の創作意欲がふつふつと燃え上がる。これらの愛され食材を使い、舘様が考えるエレガントなおもてなし編へ――！

■番組史上最多人数にふるまう!? “あいがけカレー”でエレガントなおもてなし！

舘様一行が向かったのは、夏休み中の子どもたちが待つ茨城県の小学校。地元で収穫した“れんこん”と“幻の豚肉”を主役に、舘様とゲストの長野がタッグを組み、“あいがけカレー”を調理する。

さらに番組新企画「プラスワン食材」が始動。さらなるゲストが登場し、舘様の作る料理にゲストが持ち込んだ食材をプラスしてもらうというものだ。突然の展開だが、カレー作りに影響はあるのか…!?

そして、出来上がった料理で子どもたちにおもてなし。はたして、その反応は？ 地元の子どもたちの笑顔のために奮闘する舘様に注目だ。

舘様が地元食材と子どもたちと真剣に向き合い、渾身のあいがけカレーを給食スタイルで届け、ゲストと一緒にトークタイムへ。子どもたちに向けて舘様が優しく語るひと幕も。見どころ満載の『黄金のワンスプーン！』が、笑顔溢れる夏休みの特別な時間を届ける。

番組情報

TBS系『黄金のワンスプーン！』

08/15（金）20:55～22:00

MC：宮舘涼太（Snow Man）

ゲスト：長野博（20th Century）、ファーストサマーウイカ、後藤輝基（フットボールアワー）他

(C)TBS

リリース情報

2025.07.23 ON SALE

Snow Man

SINGLE「SERIOUS」

番組サイト

https://www.tbs.co.jp/program/golden_one_spoon/