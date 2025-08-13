Æü·Ð225ÀèÊª¡§13Æü19»þ¡á70±ß°Â¡¢4Ëü3300±ß
¡¡13Æü19»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯9·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ70±ß°Â¤Î4Ëü3300±ß¤È¾®Éý°Â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü3274.67±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï25.33±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï3186Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3088.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ10¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï3.41¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦19»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 43300¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡¡¡3186
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 43295¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -75¡¡¡¡¡¡ 41162
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3088.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -10¡¡¡¡¡¡¡¡3093
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 27840¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-110¡¡¡¡¡¡¡¡ 230
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 775¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡¡¡ 124
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3088.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ10¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï3.41¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦19»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 43300¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡¡¡3186
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 43295¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -75¡¡¡¡¡¡ 41162
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3088.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -10¡¡¡¡¡¡¡¡3093
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 27840¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-110¡¡¡¡¡¡¡¡ 230
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 775¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡¡¡ 124
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹