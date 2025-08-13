「활똥 중지（ファルトン チュンジ）」の意味は？K-POPファンにとっては悲しいニュース…！
K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「활똥 중지（ファルトン チュンジ）」の意味知ってる？
「활똥 중지（ファルトン チュンジ）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、K-POPアイドルの活動に関する言葉です。
いったい、「활똥 중지（ファルトン チュンジ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「活動中止」でした！
「활똥 중지（ファルトン チュンジ）」とは、「活動中止」を意味します。
K-POPアイドルなどの芸能人は、刑事事件に関与していたり、スキャンダルで炎上したりしてしまうと「활똥 중지（ファルトン チュンジ）」＝「活動中止」となってしまう場合があります。
自分の推しが見られなくなってしまうのは辛いですよね。
あなたはわかりましたか？
覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
