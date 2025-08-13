「활똥 중지（ファルトン チュンジ）」の意味は？K-POPファンにとっては悲しいニュース…！

K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「활똥 중지（ファルトン チュンジ）」の意味知ってる？

「활똥 중지（ファルトン チュンジ）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、K-POPアイドルの活動に関する言葉です。

いったい、「활똥 중지（ファルトン チュンジ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「活動中止」でした！

「활똥 중지（ファルトン チュンジ）」とは、「活動中止」を意味します。

K-POPアイドルなどの芸能人は、刑事事件に関与していたり、スキャンダルで炎上したりしてしまうと「활똥 중지（ファルトン チュンジ）」＝「活動中止」となってしまう場合があります。

自分の推しが見られなくなってしまうのは辛いですよね。

あなたはわかりましたか？

覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

