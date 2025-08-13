迷ったらコレ！男ウケ抜群♡「デート服の正解コーデ」

デートの日、なにを着て行こうか悩むのは、女の子の永遠のテーマ。「可愛いと思われたいけど、やりすぎもイヤ」「気合入れたのをバレたくないけど、手抜きには見られたくない…！」そんな悩めるあなたのために、男性の本音や実際のアンケート結果をもとにした【鉄板デートコーデ】を体験談やインタビューをもとにご紹介します。好印象＆自然体、どちらも叶える服装で、恋を1歩進めちゃいましょう♡

さりげない“カジュアル系”で親しみやすさを演出

カフェや公園、ちょっとしたお出かけなどのデートにぴったりなのが、気取らないカジュアル系コーデ。 白T×デニムや、ニット×ロングスカートなど、清潔感のある組みあわせなら好感度もばっちりです！ ポイントは「ラフだけど女性らしさを忘れない」こと。 たとえば、髪を巻いたり、ピアスや小物でほどよく可愛さをプラスすると、ぐっと垢抜けた印象になるでしょう。 肩ひじ張らない雰囲気が、彼に「一緒にいて落ち着くな」と思わせるきっかけになるかもしれません。

キレイめフェミニンで上品な好印象をゲット

ちょっと特別感のあるレストランデートや、彼の友だちに会うようなシチュエーションでは、キレイめフェミニンコーデがおすすめ。

ふんわりとしたシルエットのワンピースや、パステルカラーのブラウス×タイトスカートなど、上品かつ女性らしいアイテムが好評なようです。

「オトナっぽくて素敵」「一緒に歩いていて誇らしい」と感じる男性も多く、信頼感や誠実さも伝えられるのがこのスタイルの強みなんです。 香りや足元までトータルで整えると、より洗練された印象になるでしょう。

王道“清楚系コーデ”はやっぱり最強！

どんなシーンでも圧倒的な支持を集めているのが、清楚系の服装です。

白やベージュ、ネイビーなど落ち着いたカラーを基調にしたワンピースや、シンプルなトップス×フレアスカートなど、「ちゃんとしてるけど可愛い」と思わせるコーデが人気！ 露出は控えめなのに、なぜか目を引く清楚コーデは、「育ちがよさそう」「大切にしたくなる」といった印象を与えやすくなります。

初デートはもちろん、長く付きあっている彼との記念日にもぴったり。 男性の「彼女にしたい服装No.1」ともいえるスタイルですよ♡ いかがでしたか？ 今回は、「デート服の正解コーデ」についてご紹介しました。 大切なのは、“自分らしさを残しながらも、相手への配慮が感じられる”ことかもしれません。 服装ひとつでデートの雰囲気が変わるからこそ、気持ちのこもったコーデを選ぶことで、彼との距離も自然と近づいていきますよ。 自分に似あうスタイルを見つけて、もっともっと恋を楽しんでくださいね♡

ライター Ray WEB編集部