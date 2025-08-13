将棋のALSOK杯第75期王将戦2次予選（スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社特別協力）が13日、大阪府高槻市の関西将棋会館で指され、豊島将之九段（35）が石川優太五段（30）に103手で勝利した。豊島は次戦の決勝で大橋貴洸七段（32）とぶつかり、藤井聡太王将（23）＝名人など7冠＝への挑戦権を2期ぶりに争う挑戦者決定リーグ入りを目指す。

振り駒の結果、豊島が先手となり、振り飛車党から今年度、居飛車も指すようになった石川が雁木（がんぎ）に構えた。「冴えてない感じ」。豊島が振り返ったのが、40手目△7六歩に角の退却を迫られ、44手目△5五角の飛車取りに▲3七歩と打たされた局面。その引き金となった39手目▲4五歩の突き歩を「いい手だったか怪しかった」と自ら疑問符を付けた。

それでも石川が「（豊島陣の）壁がどうなるかが分かれ目」と感じながら指したという、8八の壁銀の解消に放った51手目▲7七歩。59手目で▲6六銀と世へ送り出し、石川は「その辺りは失敗気味なのかなと」。21年11月に竜王位を失って以来無冠が続くが、1次予選から6連勝で勝ち上がった石川相手にタイトル6期の底力を見せた。83手目▲7二金と飛車角両取りに金を打って「まだ怖いところもあるが、勝負なのかな」と豊島は指しやすさを感じたいう。

第66期から8期連続挑戦者決定リーグ入りし、うち第60期と第67期で挑戦権を獲得した。豊島は大橋戦へ向け、「しっかり作戦を考えて頑張りたい」と意気込みを語った。