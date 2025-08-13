「イロチ買いした！」 【しまむら】1枚で2役♡「フリル付きトップス」

ロマンティックなフリルは、今シーズン大注目のトレンド。大人が取り入れるなら、やり過ぎ感なく幅広いコーデに合わせやすいトップスがおすすめ！ 今回紹介するのは、プチプラ淡色コーデが得意な@chii_150cmさんが「イロチ買い」したほどお気に入りの、【しまむら】で買える「フリル付きトップス」。着回しコーデとともに、その魅力を解説していきます。

アシンメトリーなフリルが目を引くトップス

【しまむら】「TT*COL2WAYフレアPO」\1,419（税込）

今季のフリルは、動きのあるデザインに注目。フリル単体をビスチェのようにたすき掛けするスタイルも人気ですが、使い方が難しいことも……。一方、こちらの商品は、カットソーにあらかじめフリルがドッキングされているので、着方に迷う心配がいらないかも。アシンメトリーなデザインで、さらっと1枚着るだけでオシャレに見せてくれます。

2色を「イロチ買い」したくなる使いやすさ

カラーは、ホワイトとブラウンの2色展開。ホワイトは明るくフェアリー感が強めなのに対して、ブラウンは比較的落ち着いた印象。どちらの色も、ボトムスを選ばず使いやすそうです。@chii_150cmさんは「イロチ買い」して2色を上手に使いこなしている様子！ フェミニンなライトベージュのロングスカートには、あえてダークトーンのブラウンでメリハリを出して。

片側のフリルは上下に動かせる！

このフリルトップスがすごいのは、たすき掛けされたフリルのパーツを肩から外して動かせる仕様になっているところ。写真のように腰まで下ろせば、ウエストにポイントを作れます。ほかにも、二の腕にかかるようにすれば、肩あきトップス風の着こなしも可能。コーデに変化を持たせたいときに、自由に動かしてアレンジを楽しめます。

ワンピースとのレイヤードもおすすめ

フリルを上下できるので、高い位置で留めればキャミワンピにインするスタイルもGOOD。胸まわりにボリュームを集めて、いつものワンピースの表情をガラッと変化させられます。カジュアルなオーバーオールの肩にかかるようにフリルを重ねるのもよさそう。1枚でシンプルに着るもよし、アレンジを楽しむもよし、自由な着こなしができるトップスは、持っていて損はなさそうです。

