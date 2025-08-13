「これは警鐘だ」世界王者の敗戦に揺らぐ中国　張本智和の金星は「まだ序章にすぎない」

王を下して頂点に立った張本。中国メディアも台頭を警戒する(C)Getty Images

卓球のWTTチャンピオンズ横浜は8月11日に最終日を迎え、男子シングルス決勝で張本智和（世界ランキング4位）が中国の王楚欽（同2位）を4-2で破り、2022年以来となる優勝を飾った。現世界王者から劇的勝利を飾り、日本男子のエースとして新たな歴史を刻んだ。

【動画】中国の世界王者を圧倒！ 張本智和、気迫の世界制覇シーンを見る

宿敵撃破へ闘志をみなぎらせて決勝の戦いに臨んだ張本。序盤からアグレッシブな姿勢を見せながら高い集中力も保ち、3ゲームを一気に連取。そこから4、5ゲームを王楚欽が取り返すも、6ゲーム目は張本がリードを広げる一方的な展開となり、最後は王楚欽のレシーブミスで試合が決着。見事に強豪に競り勝ち、日本開催の大会最後を締めくくった。

この試合の結果は世界中に流れ、当然、王の母国である中国国内でも報じられている。ポータルサイト『捜狐』では8月12日、「3年ぶりの栄冠！張本智和が王楚欽撃破で大金星、日本全国に歓喜の渦」と銘打った特集記事を掲載した。

決勝戦の展開を分析する内容となっており、「張本の勝因は、“隠す”戦術にあった」と同メディアは指摘。「試合序盤ではあえて代名詞ともいえるバックハンドのチキータ（反手側スピンフリック）を封印し、最後の2ゲームになって初めて必殺技として解禁。この戦法は完全に王楚欽の虚を突いた」などとレポート。さらに張本に対し、「明らかに彼は相手を研究し尽くしており、王楚欽の思考パターンを読み切って賭けに勝った形だ」と綴っている。