日経平均株価が史上最高値を更新し、13日の終値は4万3274円となった。

【映像】「なぜ今」最高値なのか？

不安定な世界情勢、トランプ関税の影響もある中、「なぜ今」なのか？ テレビ朝日経済部の島田龍二記者に聞いた。

島田記者は最高値の要因について「12日の夜9時半に出たアメリカの消費者物価指数（CPI）が“緩やかな景気・物価の上昇”だった。“緩やか”は投資家にとっては非常に居心地のいい結果とされている。“ちょい上げ”くらいがいい、ということだ。アメリカを代表する主要3指数、NASDAQ総合、NYダウ、S &P500も全部上がったので、日本株も上がるという結果になったのだろう」と分析した。

なぜトランプ関税がネガティブに作用しなかったのか？

島田記者は「トランプ関税については“いつからか”などはまだ決まっていない部分もあるが、『決まっていなかったものが決まった』。投資家は“不透明”を一番嫌うが、関税は15％で計算すれば良くなるため見通しが立ち、安心感が広がって買える。これが株価上昇の支えになっているという見方ができる」と説明した。

好調な業種については「一概に“この業種”とは言い切れないが、関税に関わらない内需の企業、そして日本は金利が上がっているため金融・銀行・保険・証券等はもちろん決算がいい。そして輸出する企業であっても、ソニーやソフトバンクグループなどの半導体やハイテク系の企業は業績がいいことも大きい。こういった企業の株は1株当たりの株価の高い『値がさ株』（値嵩株）と呼ばれており影響が大きい。そのため、押し並べて上がっているわけではなく、上がるべきところが上がると全体が大きく上がるという構図になっている」と解説した。

また、最高値の他の要因として「12日の大和証券の荻野明彦社長の会見でも話されていたが、諸外国は先んじて高値を更新してきたが、日本は参院選という大きな選挙があったので、“出遅れ感”があったのだろう。また、海外の投資家が17週連続で日本株を『売る』よりも『買う』の方が多くなっている。これは10年以上前のアベノミクスに次ぐ長さだ」と説明した。

今後はどんなリスクがあるのだろうか？

島田記者は「アメリカが何％の利下げを行うのか、いつまでに何回行うのかだ。 利下げで日本とアメリカの金利差が予想より早く縮まるとドル安・円高が進むが、それによって輸出関連企業の収益を圧迫することになる。そして、地政学リスクだ。今でこそ多少ロシア、ウクライナの問題の間でアメリカが間に入って停戦の動きがあるが、一寸先は闇だ」と分析。

各証券会社の日経平均の年末までの見通しは、大和証券＝4万4000円、野村証券＝4万5000円だという。

（ニュース企画／ABEMA）

