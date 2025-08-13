「骨格ONE PIECE」で話題に！ITZY・ユナ、くびれ際立つ“異次元スタイル”に視線釘付け【PHOTO】

ITZYのユナが、異次元のスタイルを披露した。

【写真】ユナ、「骨格ONE PIECE」と話題になった奇跡の1枚

ユナは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

公開された写真のユナは、白のタイトなノースリーブトップスに黒のワイドデニムパンツを合わせ、ポーズを決めている。フィット感のあるトップスからは意外なボリューム感が際立ち、引き締まったウエストと美しいくびれが視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「完璧体型」「美しい」「ウエストどこ？」「ヤバいヤバい」「世界で一番きれい」といったコメントが寄せられている。また、メンバーのチェリョンも「あーかわいい」とコメントしている。

（写真＝ユナInstagram）

なお、ユナが所属するITZYは、10月11日・12日の2日間、東京・国立代々木第一体育館でファンミーティング「ITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY! "ON AIR"」を開催する。

◇ユナ プロフィール

2003年12月9日生まれ。本名シン・ユナ。2019年2月にITZYのメンバーとしてデビューした。最年少メンバーでありながら、圧倒的なビジュアルを誇る。2015年に韓国の年末授賞式「KBS歌謡大祝祭」に観客として訪れ、JYPエンターテインメントの関係者からスカウトされた。運動神経が抜群なことでも知られ、過去にはフロアボールの市・道大会で優勝している。