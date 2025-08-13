ボーンマス、レヴァークーゼンからモロッコ代表FWアドリ獲得へ すでに個人合意済みで残すはクラブ間合意のみに
ボーンマスは今夏新たなアタッカー獲得に動いているという。
『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、ボーンマスはバイヤー・レヴァークーゼンに所属する25歳のモロッコ代表FWアミン・アドリの獲得が近づいているという。
トゥールーズの下部組織出身であるアドリは2019年７月に同クラブのトップチームに昇格すると、2021年８月にはレヴァークーゼンに完全移籍。レヴァークーゼンでは絶対的な存在とは言えないが、昨季も公式戦28試合に出場して2ゴール1アシストを記録している。
ボーンマス行きが近づいているアドリだが果たして25歳のモロッコ代表アタッカーのプレミアリーグ行きは実現するのだろうか。
