ボーンマスは今夏新たなアタッカー獲得に動いているという。



『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、ボーンマスはバイヤー・レヴァークーゼンに所属する25歳のモロッコ代表FWアミン・アドリの獲得が近づいているという。



トゥールーズの下部組織出身であるアドリは2019年７月に同クラブのトップチームに昇格すると、2021年８月にはレヴァークーゼンに完全移籍。レヴァークーゼンでは絶対的な存在とは言えないが、昨季も公式戦28試合に出場して2ゴール1アシストを記録している。





そんなアドリだが今夏プレミアリーグ行きが近づいている模様。同氏によると、ボーンマスはアドリ獲得のためレヴァークーゼンと交渉を開始しており、現在移籍金を巡る交渉を行っているとのこと。すでにアドリはボーンマスと個人合意に達しており、レヴァークーゼンは売却に3000万ユーロを要求しているという。ボーンマス行きが近づいているアドリだが果たして25歳のモロッコ代表アタッカーのプレミアリーグ行きは実現するのだろうか。