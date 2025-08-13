トランプ関税のおかげ？中国産野菜が安い！“夏のスタミナ源”ニンニク大きく値下がり　アキダイ秋葉社長「非常にありがたい」

トランプ関税の影響によって、今、中国産の野菜がお手頃価格になっています。

「イット！」が訪ねた町中華の店では、大きな恩恵を受けていました。

夏のスタミナ源となるニンニク。

東京・大田区の「なかのや」では、中国産のニンニクを多くの料理に使用しています。

店の名物・四川風麻婆豆腐では、ニンニク4かけを使って味にパンチを利かせ、強火で一気に仕上げていきます。

こうして毎日大量に消費するニンニクが今、大きく値下がりしているといいます。

なかのや・仲野公太店主：

（1kg）700円か750円が、今650円くらいに下がっていますね。今どんな食材でも大体値上がり値上がりで高くなっているので、どれか一つでも安くなるものがあるのはとてもありがたい。

2025年6月の輸入単価は2024年と比べ、18％も下落。

この値下がりの背景にあると指摘されているのが、トランプ関税の影響です。

報復関税の応酬を重ねてきたアメリカと中国ですが、トランプ大統領は11日、中国への追加関税の一時停止措置を、さらに90日延長する大統領令に署名しました。

農水省によると、そうした駆け引きが続く中で、アメリカに輸出されるはずだった野菜が日本に流れ込み、中国産の野菜が値下がる可能性もあるというのです。

中国産野菜の思わぬ値下がりは、家計の大きな助けにもなっています。

トランプ関税の影響で値下がりしている中国産の野菜。

取材したスーパーの売り場では、手ごろになった中国産を多くの人が手に取り、「ニンニクは中国産の安いやつ。ギョーザにいっぱい入れたりするから」「できれば国産（ショウガ）を買いたいんだけど。量がたくさんほしい」などと話していました。

特に量が欲しい場合、安くなった中国産はうってつけ。

スーパーの社長も、中国産ニンニクの売れ行きは好調だと話します。

アキダイ・秋葉弘道社長：

100円以上値下がりしているので非常にありがたい。何でも値上がりしている中で、値下がりするものってそうそうないので。販売しやすくなって、売れ行きも120％くらいになった。

トランプ大統領は年内に習近平国家主席と会談する意向で、今後の関税交渉の行方が注目されます。