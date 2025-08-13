「日本ハム−ロッテ」（１３日、エスコンフィールド）

日本ハム４年目の有薗がプロ初安打を放った。

今季２度目の昇格で「７番・三塁」でスタメン出場。二回１死二塁で打席を迎え、種市の初球、真ん中低めの１３３キロのスタイダーを左中間に運ぶ先制二塁打を放った。二塁塁上で両手でガッツポーズを作り、笑顔を浮かべた。

「ファームから積極的に打ちにいくことを意識してきて、一軍の舞台でも続けることができました。打った感触は全く覚えていませんが、まずは１本出てホッとしています。チームの勝利のために、もっと打ちたいと思います」とコメントした。

ベンチで立ち上がって初安打の瞬間を見守っていた新庄監督は、ベンチを出て両手を挙げて記念のボールを要求。手元に納め、スタンドに誇らしげに掲げた。

有薗は５月は１軍で３試合に出場したが９打数無安打と結果を残せず２軍降格。９日のイースタン巨人戦では２本塁打を放つなど調子上向きでの昇格だった。

「もう１回上がってくる気持ちでやってた」と２軍での時期を過ごしてきた。試合前には「期待されているのはバッティング。チャンスで１本打てるようにやっていきたい」と語っていたが、その言葉通りの先制打となった。