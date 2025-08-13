万博ミャクミャク×関西鉄道11社 山電や能勢電も…「“夢のような”コラボレーション商品」発表【アイテム一覧あり】
大阪・関西万博のミャクミャクと関西鉄道会社11社のコラボレーショングッズが公開された。
【画像】万博×関西鉄道11社のアイテム 駅ナカ販売店舗の一覧も
鉄道11社は、大阪メトロ、大阪モノレール、近鉄、京阪、神戸、山陽、JR西日本、阪急、阪神、南海、能勢。各社の車両や万博ラッピング列車をモチーフとして全14種類の商品がラインナップされた。「大阪・関西万博ならではの、関西鉄道各社の“夢のような”コラボレーション商品を、是非お手元でお楽しみください♪」と呼びかける。
万博会場内では8月15日から、会場外では19日から順次発売される。
■商品詳細
（1）EXPO2025 ＆ Kansai Area TrainsA4 クリアファイル2枚セット（イラスト）
2025大阪・関西万博 会場内 オフィシャルストア 西ゲート店 JR西日本グループ限定：2種、一般販売：1種、販売価格：各880円（税込）
（2）EXPO2025 ＆ Kansai Area Trains A4クリアファイル2枚セット（写真）
2025大阪・関西万博 会場内 オフィシャルストア 西ゲート店 JR西日本グループ限定：1種、販売価格：880円（税込）
（3）EXPO2025 ＆ Kansai Area Trains A4クリアファイル（写真）A・B
販売価格：各550円（税込）
（4）EXPO2025 ＆ Kansai Area Trains トレーディング2連アクリルキーホルダー（ラッピング列車ver）
2025大阪・関西万博 会場内 オフィシャルストア 西ゲート店 JR西日本グループ限定：2種
販売価格：1100円（税込）
（5） EXPO2025 ＆ Kansai Area Trains トレーディングアクリルキーホルダー
一般販売：2種、販売価格：880円（税込）
（6）EXPO2025 ＆ Kansai Area Trains トレーディングアクリルマグネット（ラッピング列車側面ver）
（7）EXPO2025 ＆ Kansai Area Trains トレーディングアクリルマグネット（ラッピング列車＆ミャクミャクver）
一般販売：1種、販売価格：880円（税込）
（8）EXPO2025 ＆ Kansai Area Trains TRADING CARD
2025大阪・関西万博 会場内 オフィシャルストア 西ゲート店 JR西日本グループ限定：1種、販売価格：550円（税込）
【会場内商品】
2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 西ゲート店 JR西日本グループ
【一般販売商品】
・一部鉄道会社の駅ナカ店舗
・京都鉄道博物館ミュージアムショップ
・ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」
・JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER ＷEST mall」
・トレインボックス WESTERモール店
・Osaka Metro公式オンラインショップ
・大阪モノレール公式ホームページ（オリジナルグッズ）
・阪急電車グッズ公式オンラインショップ「HANKYU DENSHA SHOP」
・鉄道甲子園オンラインショップ
・その他イベント販売（OsakaMetro・大阪モノレール・山陽電鉄・阪神電鉄）
