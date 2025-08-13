吉本新喜劇の酒井藍、島田珠代、咲方響が１３日、大阪・京セラドーム大阪のオリックス―楽天戦の特別始球式に登場した。

珠代はオリックスのユニホームだが、大好きな阪神・伊藤将司の背番号２７をちゃっかり背負って登場。持ちギャグのパンティーテックスで「お願い、みんなと一緒に確かめたいの」と呼びかけるも、ドーム内から思うような反応が返ってこず「盛り上がりが足りないよ！」とアピール。「手拍子お願いします」とうながし、全力でパンティーテックスを披露した。普段の吉本新喜劇では「履いてませんでしたー」がお約束だが、この日だけは「履いてましたー」とピース。酒井から「まさか履いているレアな日です」と驚かれた珠代は「パンティー履いててこんなにいい日ないです。赤飯炊きます」とドームでも大暴れした。

投手は咲方、打者は酒井が務めた。酒井は「木材といえば酒井藍」とニヤリ。生粋のオリ姫・咲方はワンバウンド投球に「フォームは練習してきた通り多分できたんですけど、思ってた以上にそれたので…。もう１回リベンジして、次はストライクで１００キロ超えるようにリベンジしたい」と悔しがった。

酒井は最後に「吉本新喜劇も関西、大阪のイメージが強いですし、大阪の球団といえばやっぱりオリックス。一緒に切磋琢磨（せっさたくま）頑張って大阪を盛り上げていけたら」とエールを送った。