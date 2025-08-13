気象台は、きょう(13日)午後6時44分に、洪水警報を新見市に発表しました。

岡山県では、13日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。北部では、13日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に、13日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■津山市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

13日夜のはじめ頃に警戒

1時間最大雨量 30mm



■高梁市

□大雨警報

・土砂災害

13日夜遅くにかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 30mm





■新見市□大雨警報・土砂災害13日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm□洪水警報【発表】13日夜遅くにかけて警戒■真庭市□大雨警報・土砂災害13日夜遅くにかけて警戒・浸水13日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量 30mm■美咲町□大雨警報・土砂災害13日夜遅くにかけて警戒■吉備中央町□大雨警報・土砂災害13日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm