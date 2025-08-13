¡ÚÂ®Êó¡Û²¬»³»ÔÆî¶èÃæ·Í¤Î¸©Æ»¤Ç¾èÍÑ¼Ö¡¦·Ú¾èÍÑ¼Ö3ÂæÍí¤à»ö¸Î¡¡ÃËÀ1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡Ú²èÁü3Ëç¡Û
¤¤ç¤¦¡Ê13Æü¡Ë¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢²¬»³»ÔÆî¶èÃæ·Í¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö1Âæ¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö2Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ê¡Ú²èÁü①¡Û¤Ï»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¡Ë
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛÂçÇË¤·¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¡¡²èÁü3Ëç
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ÏÂçÇË¤·¡Ú²èÁü②¡Û¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿40Âå¤È¸«¤é¤ì¤ëÃËÀ1¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾èÍÑ¼Ö¤È¡¢½ÅÂÎ¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¸å¤í¤«¤éÍè¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾èÍÑ¼Ö¤È¡¢¤â¤¦1Âæ¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ï¤»¤Æ2¿Í¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£