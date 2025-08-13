¡Ö¸µ¡¹¤Ï¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¸µµð¿Í¤ÎÃæÅç¹¨Ç·¤µ¤ó¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î»×¤¤½Ð¸ì¤ë¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤ÇºäËÜÍ¦¿Í¤é¤È¾Ð´é
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-ÃæÆü(13Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
µð¿Í¤äÃæÆü¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿ÃæÅç¹¨Ç·¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÅç¤µ¤ó¤Ï2000Ç¯¤ËÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£2013Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤·¡¢2015Ç¯¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢2019Ç¯¤«¤éµð¿Í¡¢2024Ç¯¤ËÃæÆü¤ËÆþÃÄ¤·¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼Ìò¤òÆ±³ØÇ¯¤Îµð¿Í¡¦µµ°æÁ±¹Ô¥³¡¼¥Á¤¬Ì³¤á¡¢Åêµå¤¬º¸¤Ë¤½¤ì¤ë¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢²ÖÂ«Â£Äè¤ÇÃæÆü¤«¤éºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¡¢µð¿Í¤«¤é¤ÏÆ±¤¸Ê¼¸Ë¸©°ËÃ°»Ô½Ð¿È¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¸å¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¯¤ä¤·¤¤¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¤È¸À¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¤Î¤Ë¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï¤¨¤¨´¶¤¸¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¸µ¡¹¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ï¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2008Ç¯¤¯¤é¤¤¤ËÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¾å¸¶¹À¼£¤µ¤ó¤È¤«郄¶¶¾°À®¤µ¤ó¤È¤«¤«¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£