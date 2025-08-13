13日(水)は、久しぶりの青空でカラっとした暑さになりました。日差しもあり、各地で12日(火)より気温が上がりました。13日(水)の最高気温は、上越市高田で30.7℃、長岡市で31℃など県内半分の観測地点で30℃を超えて真夏日になりました。



さて、14日(木)はやや不安定な空模様になりそうです。



◆14日(木)午前9時の予想天気図

日本付近は2つの高気圧に挟まれた気圧の谷となるでしょう。県内には湿った空気が集まりやすくなり、一部雨雲のかかるところもありそうです。



◆14日(木)の天気の移り変わり

朝6時は全県的に雲が広がり、山沿いを中心ににわか雨のところがあるでしょう。時間を進め、午前中は所々で雨がぱらつくでしょう。

一方、午後は広く晴れて厳しい暑さになりそうです。ただ、夜遅くは下越や佐渡を中心に雨の降るところがありそうです。14日(木)の雨は強く降ることはない見込みですが、とくに朝晩は空模様の変化にご注意ください。念のため、雨具があると安心です。



◆14日(木)の予想最高気温

13日(水)よりやや高く32℃前後のところが多いでしょう。13日(水)は北風が吹いてカラっとした暑さでしたが、14日(木)は南からの湿った空気が入ってくるのでムシ暑くなりそうです。

熱中症に、一層の注意・警戒をしてください。



そして、この先は周期的に天気が変わりそうです。



◆週間予報

向こう一週間は、2日晴れて、雨が降って、という短い周期で天気が変わる見込みです。雨予報の日も今のところ極端な大雨になることはなさそうです。

一方、晴れる日は厳しい残暑で猛暑日のところもありそうですから、引き続き体調管理や農作物の管理には注意・警戒が必要です。