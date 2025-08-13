曽我ひとみさんと母親のミヨシさんが北朝鮮に拉致されてから、2025年8月12日で47年が経ちました。佐渡市では、拉致被害者全員の帰国を願うパネル展が開かれています。



パネル展は、曽我さん親子や横田めぐみさんなど拉致被害者と特定失踪者の写真を展示しています。曽我さんも会場を訪れ、静かに思いをはせていました。



■曽我ひとみさん

「拉致被害者は一日も早く家族に会いたいと願っていると思う。家族も高齢になっているので、一日も早く解決してほしいという思いを少しでも知っていただけたら。」



いまだ再会を果たせぬ母・ミヨシさんは93歳になりました。



■曽我ひとみさん

「救出できるその日まで、とにかく元気でいてほしい。そのひとことに尽きます。」



パネル展は、佐渡市役所で20日まで開かれています。