13日から旧盆です。去年の地震から2年目を迎える奥能登では、久しぶりの墓参りに訪れる住民の姿が見られました。

夏の暑い日差しが戻った13日の石川県内。



輪島市内の共同墓地では…

「チーン。南阿弥陀～」



法要が営まれ訪れた人たちが、静かに手を合わせていました。

去年は地震の影響で、墓参りができなかったという住民は…



住民は：

「去年は(墓が)全部壊れていて、お参りするにも人の墓を踏まないと行けないので行かなかった。ことしはできたので、きれいに片付いたので、やっとできました、やっと。ちょっとだけ復活」

去年の地震の影響で、市外に移住したというこちらの女性も、墓参りは2年ぶり。



市外に移住中の女性：

「父親と母親と弟が眠っているんです」

地震で被害を受けた墓石の修復がようやく終わり、久しぶりに家族に向けて、花や線香を供えることができたといいます。



「(墓を直す前は)ブルーシートをかぶせたままでかわいそうに、(直って)助かってますわ。2年ぶりに墓参りができて喜んでいます」

震災から2年目を迎えた奥能登の旧盆。大切な人を弔うための復旧・復興も、少しずつ前へと進んでいます。