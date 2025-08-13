É×¤Ï17ºÐ¾å¤ÎÂç¸æ½êÇÐÍ¥¡¢àÆÃ¼ì¤Ê¿·¼ÖáÇ¼¼Ö¤Î63ºÐ²Î¼ê¤¬ÏÃÂê¡Ö²÷Å¬¤Ê¤ª½Ð³Ý¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö#°ìÇ¯ÂÔ¤Ã¤¿¤è¡×Âç¿Íµ¤¤Î¼Ö¼ï
¡¡17ºÐ¾å¤ÎÂç¸æ½êÇÐÍ¥¤òÉ×¤Ë»ý¤Ä63ºÐ²Î¼ê¤¬àÂÔË¾á¤Î¿·¼Ö¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿·¤·¤¤¼Ö¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï²Î¼ê¤Î¸àÂå²Æ»Ò(63)¡£°¦¸¤¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¡Ø¥ì¥¯¥ô¥£ ¥½¥é¥ó¡Ù¤Ï¥Ú¥Ã¥È¤ÈÎ¹¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿å¤äËà»¤¡¢ÄÞÎ©¤Æ¤Ë¶¯¤¤ÆâÁõºà¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥ó¥º¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë¥Û¥ê¥Û¥ê¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡Á¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥ì¥¯¥ô¥£¥½¥é¥ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥Ú¥Ã¥È¤È²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ï¡¢¸ø¼°HP¤Ë¤è¤ë¤È8,382,000±ß¤«¤é¤ÎÈÎÇä¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂç¿Íµ¤¤Ç¡Ö#°ìÇ¯ÂÔ¤Ã¤¿¤è¡×¤Ê¤É¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÂÔË¾¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡¡ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¤¹¤Ã¤´¤¯²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¼¡×¡Ö¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ç²÷Å¬¤Ê¤ª½Ð³Ý¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Ç¼¼Ö¤ò½Ë¤¦À¼¤ä°¦¸¤¤È¤ÎÎ¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¸àÂå¤Ï¡¢1999Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î¿ùÎÉÂÀÏº(80)¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£