【お盆の入り】1週間ぶりに真夏の暑さ「晴れて良かった」日差しのもと霊園では家族で墓参り 福岡
お盆の入りの13日、降り続いた雨があがり、青空が広がりました。県内では猛暑日を記録した所もあり、真夏の暑さが戻ってきました。
福岡市南区の霊園には、朝から家族連れなどが訪れ、花や飲み物などを備え、静かに手を合わせていました。
福岡市は13日、午前9時に30℃を超えると、そこから気温がぐんぐん上昇し、午後には最高気温34.1℃を記録しました。県内では、太宰府市で36.2℃、久留米市で35.3℃と、1週間ぶりに猛暑日を記録する所もあるなど真夏の暑さが戻ってきました。
「お盆やけんね。おじいちゃん、おばあちゃんも喜んでますわ。」
「おばあちゃんしゃべりだすよ。わたしはねーって。」
暑さの中、墓参りに訪れた家族は大雨が重ならず、無事に墓参りができたことに胸をなで下ろします。
■訪れた人
「毎年みんなでそろうことはないですが、初盆で、きょうはとりあえず全員集合みたいな。」
「晴れて良かったね。」
「2日ずれていたら大変。」
■訪れた人
「亡くなった息子の墓なんですよね、3年前に。それで毎年来ています。」
「前日の天気予報を見て、晴れると。暑いやろうけど、雨が降るよりかは大丈夫やろうと思って。」
14日以降、福岡県内では内陸を中心に猛暑日となる予報が出ています。熱中症に十分に注意してください。