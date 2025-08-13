À¸³èÊÝ¸î¸º³Û¡¢Êä½þ¸¡Æ¤¡¡ÀìÌç°Ñ¡¢½é²ñ¹ç¤Ï¸ÀµÚ¤Ê¤·
¡¡2013¡Á15Ç¯¤ËÀ¸³èÊÝ¸î´ð½à¤ò°ú¤²¼¤²¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ë°ãË¡¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï13Æü¡¢ÀìÌç°Ñ°÷²ñ¤Ç²ò·èºö¤Î¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤¿¡£¸¶¹ðÂ¦¤ÏÀ¸³èÊÝ¸îÈñ¤¬¸º¤Ã¤¿Á´°÷¤Ë¡¢¸º³ÛÊ¬¤ÎÁ´³Û¤òÂ¨»þ¤ËÄÉ²Ã»Ùµë¤¹¤ëÊä½þ¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¡£¤¿¤ÀÇÔÁÊ¤«¤é1¥«·îÈ¾¤Î¶õÇò´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¤Î½é²ñ¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¾å¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÊä½þ¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¤¿¡£°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÇ¯Æâ¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¡£Áá´ü¤ËÊä½þ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÇ¯Ëö¤ËÊÔÀ®¤¹¤ë26Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ËÉ¬Í×³Û¤ò·×¾å¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡£¸üÏ«¾Ê¤Î¼¯¾Â¶Ñ¼Ò²ñ¡¦±ç¸î¶ÉÄ¹¤Ï²ñ¹ç¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡ÖºÇ¹âºÛÈ½·è¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤«¤ÄÆñ¤·¤¤µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢°Ñ°÷¤ËÃúÇ«¤Ê¿³µÄ¤òµá¤á¤¿¡£½é²ñ¹ç¤ÏÈ½·è¤ÎÀâÌÀ¤È¼Áµ¿¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¡£¼¡²ó¤Ïº£·î²¼½Ü¤Ë³«¤¯Í½Äê¡£
¡¡¸üÏ«¾Ê¤Ï13¡Á15Ç¯¡¢Êª²Á²¼Íî¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÄ´À°¡×¤òº¬µò¤Ë¡¢À¸³èÊÝ¸î´ð½à¤òÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤²¼¤²¤¿¡£¼õµë¼Ô¤ÎÁë¸ý¤È¤Ê¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ï¡¢¤³¤Î´ð½à¤Ë±è¤Ã¤ÆÊÝ¸îÈñ¤ò¸º¤é¤·¤¿¡£