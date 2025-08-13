µ²²î¤¬¹¤¬¤ë¥¬¥¶¤Ë¶Á¤¯½ÆÀ¼¡Ä¡ÖÃ¯¤«¤ËÌ¿Ãæ¤·¤¿¤¾¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¼¡× ¿©ÎÁÇÛµë½ê¤Ç¤Î¡È»ÔÌ±¤Ø¤Î½Æ·â¡É¸µ·ÙÈ÷Ã´Åö¼Ô¤¬¾Ú¸À
»Ò¤É¤â¤¬²î»à¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ÍÆ»´íµ¡¤¬Â³¤¯¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¡£ÇÛµë½ê¤Î¸µ·ÙÈ÷Ã´Åö¤ÎÃËÀ¤¬JNN¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤é¤¬¥¬¥¶¤Î¿Í¡¹¤ò½Æ»¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤¬»ä¤¿¤Á¤ËÁÊ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡£
Í»ÉÅ´Àþ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¶¹¤¤Æ»¤Ë½¸¤Þ¤ëÂçÀª¤Î¿Í¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ç²¿ÅÙ¤â´¥¤¤¤¿½ÆÀ¼¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬ÆÈ¼«¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¥¬¥¶¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡Ä
¡Ö¤¤¤Þ¤ÎÃ¯¤«¤ËÌ¿Ãæ¤·¤¿¤È»×¤¦¤¾¡ª¡×
¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡ª¤ä¤Ã¤¿¤¼¡¢¤ªÁ°¤é¡ª¡×
3·î¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬»Ù±çÊª»ñ¤ÎÈÂÆþ¤òÂçÉý¤ËÀ©¸Â¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢²î»à¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¡¢¿ÍÆ»´íµ¡¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¬¥¶¡£
¸½ºß¡¢¥¬¥¶Æâ¤Ç¤Î¿©ÎÁÇÛµë¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¡ÖGHF¡á¥¬¥¶¿ÍÆ»ºâÃÄ¡×¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢GHF¤ÎÇÛµë½êÉÕ¶á¤Ç¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÊ¼¤ä·ÙÈ÷Ã´Åö¤Î¸µ¥¢¥á¥ê¥«Ê¼¤é¤Ë¤è¤ë¥¬¥¶½»Ì±¤Ø¤Î¹¶·â¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñÏ¢¤Ï859¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤äGHFÂ¦¤Ï¡Ö¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¤À¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤³¤ì¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ù±ç¤Î¸½¾ì¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£»ä¤¿¤Á¤Ïº£²ó¡¢GHF¤ÎÇÛµë½ê¤Ç·ÙÈ÷¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¢¥®¥é¡¼¤µ¤ó¡£3·î¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«Î¦·³¶þ»Ø¤ÎÀº±ÔÉôÂâ¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥Ù¥ì¡¼¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢5·î¤Ë¥¬¥¶¤Ø¤ÈÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸µGHF·ÙÈ÷Ã´Åö¡¡¥¢¥®¥é¡¼¤µ¤ó
¡ÖÃ¯¤â¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë°Ê¾å¤Ë¾õ¶·¤¬¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¾Ú¸À¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¡¦·³¿ÍÀ¸³è¤Ç¸«¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÈá»´¤ÇÈó¿ÍÆ»Åª¤Ê¸÷·Ê¤Ç¤¹¡×
ÇÛµë½ê¤Ç¤Ï½»Ì±¤òÄÉ¤¤ÊÖ¤¹¤¿¤á¤ËÈ¯Ë¤¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤Þ¤¹¡£
JNNÃæÅì»Ù¶ÉÄ¹¡¡ÁýÈøÁï
¡ÖÎ¨Ä¾¤ËÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÊ¼¤ä¸µÊÆÊ¼¤¬»ÔÌ±¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯Ë¤¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
¸µGHF·ÙÈ÷Ã´Åö¡¡¥¢¥®¥é¡¼¤µ¤ó
¡Ö²¿ÅÙ¤â¸«¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆü¤Ç¤¹¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÏÈà¤é¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î½Æ·â¤ò¡È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥¢¥®¥é¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥ß¡¼¥ë¤È¤¤¤¦10ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¸µGHF·ÙÈ÷Ã´Åö¡¡¥¢¥®¥é¡¼¤µ¤ó
¡ÖÈà¤Ï10ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤â·»Äï¤â°ì½ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿Êª»ñ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥¢¥ß¡¼¥ë¤¯¤ó¤Ï¡¢¥¢¥®¥é¡¼¤µ¤ó¤Ë¶á´ó¤ë¤È¡Ä
¸µGHF·ÙÈ÷Ã´Åö¡¡¥¢¥®¥é¡¼¤µ¤ó
¡ÖÈà¤Ï¼ê¤ò¿¤Ð¤·¡¢»ä¤ÎÃç´Ö¤Î¼ê¤ò¡¢¤½¤ì¤«¤é»ä¤Î¼ê¤ò°®¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ë¥¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢³Û¤ËÅö¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Î¼ê¤Ï¤¿¤À¤Î¹ü¤ÈÈé¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Ï²¿¤«¤òµá¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢ÉÔËþ¤ò¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ä¤ò¸«¤Æ±Ñ¸ì¤Ç¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡¢¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¡×
¥¢¥ß¡¼¥ë¤¯¤ó¤¬·²½°¤ÎÃæ¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï·²½°¤ÎÊý¸þ¤ËÈ¯Ë¤¡£¥¢¥ß¡¼¥ë·¯¤â½ÆÃÆ¤ËÅÝ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µGHF·ÙÈ÷Ã´Åö¡¡¥¢¥®¥é¡¼¤µ¤ó
¡Ö¥¢¥ß¡¼¥ë¤ÏÃÏÌÌ¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬¡ÈÉáÄÌ¡É¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
GHF¤Ï¡¢¥¢¥®¥é¡¼¤µ¤ó¤Î¾Ú¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµõµ¶¤ò¹¤á¤ë¹Ô°Ù¤À¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤ÇÈ¿ÏÀ¡£»ä¤¿¤Á¤ÏGHF¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²óÅú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥®¥é¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÈGHF¼çÂÎ¤Î¿ÍÆ»»Ù±ç¤¬Â³¤±¤Ð¡¢µ¾À·¼Ô¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤È¶¯¤¤´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µGHF·ÙÈ÷Ã´Åö¡¡¥¢¥®¥é¡¼¤µ¤ó
¡ÖÃ¯¤â¡ØÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¤Ìõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡ØÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£º£¤³¤Î»þ¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤ÆËÉ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÌ¿¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¡¢¤¿¤ÀËµ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿»ä¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬Éé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
