»Ò¤É¤â¤¬²î»à¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ÍÆ»´íµ¡¤¬Â³¤¯¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¡£ÇÛµë½ê¤Î¸µ·ÙÈ÷Ã´Åö¤ÎÃËÀ­¤¬JNN¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤é¤¬¥¬¥¶¤Î¿Í¡¹¤ò½Æ»¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤¬»ä¤¿¤Á¤ËÁÊ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡£

Í­»ÉÅ´Àþ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¶¹¤¤Æ»¤Ë½¸¤Þ¤ëÂçÀª¤Î¿Í¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ç²¿ÅÙ¤â´¥¤¤¤¿½ÆÀ¼¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬ÆÈ¼«¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¥¬¥¶¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡Ä

¡Ö¤¤¤Þ¤ÎÃ¯¤«¤ËÌ¿Ãæ¤·¤¿¤È»×¤¦¤¾¡ª¡×
¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡ª¤ä¤Ã¤¿¤¼¡¢¤ªÁ°¤é¡ª¡×

3·î¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬»Ù±çÊª»ñ¤ÎÈÂÆþ¤òÂçÉý¤ËÀ©¸Â¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢²î»à¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¡¢¿ÍÆ»´íµ¡¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¬¥¶¡£

¸½ºß¡¢¥¬¥¶Æâ¤Ç¤Î¿©ÎÁÇÛµë¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¡ÖGHF¡á¥¬¥¶¿ÍÆ»ºâÃÄ¡×¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤·¤«¤·¡¢GHF¤ÎÇÛµë½êÉÕ¶á¤Ç¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÊ¼¤ä·ÙÈ÷Ã´Åö¤Î¸µ¥¢¥á¥ê¥«Ê¼¤é¤Ë¤è¤ë¥¬¥¶½»Ì±¤Ø¤Î¹¶·â¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñÏ¢¤Ï859¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤äGHFÂ¦¤Ï¡Ö¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¤À¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤³¤ì¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»Ù±ç¤Î¸½¾ì¤Ç²¿¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£»ä¤¿¤Á¤Ïº£²ó¡¢GHF¤ÎÇÛµë½ê¤Ç·ÙÈ÷¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¢¥®¥é¡¼¤µ¤ó¡£3·î¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«Î¦·³¶þ»Ø¤ÎÀº±ÔÉôÂâ¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥Ù¥ì¡¼¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢5·î¤Ë¥¬¥¶¤Ø¤ÈÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¸µGHF·ÙÈ÷Ã´Åö¡¡¥¢¥®¥é¡¼¤µ¤ó
¡ÖÃ¯¤â¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë°Ê¾å¤Ë¾õ¶·¤¬¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¾Ú¸À¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¡¦·³¿ÍÀ¸³è¤Ç¸«¤Æ¤­¤¿Ãæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÈá»´¤ÇÈó¿ÍÆ»Åª¤Ê¸÷·Ê¤Ç¤¹¡×

ÇÛµë½ê¤Ç¤Ï½»Ì±¤òÄÉ¤¤ÊÖ¤¹¤¿¤á¤ËÈ¯Ë¤¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤Þ¤¹¡£

JNNÃæÅì»Ù¶ÉÄ¹¡¡ÁýÈøÁï
¡ÖÎ¨Ä¾¤ËÊ¹¤­¤Þ¤¹¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÊ¼¤ä¸µÊÆÊ¼¤¬»ÔÌ±¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯Ë¤¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
¸µGHF·ÙÈ÷Ã´Åö¡¡¥¢¥®¥é¡¼¤µ¤ó
¡Ö²¿ÅÙ¤â¸«¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆü¤Ç¤¹¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÏÈà¤é¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î½Æ·â¤ò¡È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×

¥¢¥®¥é¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥ß¡¼¥ë¤È¤¤¤¦10ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£

¸µGHF·ÙÈ÷Ã´Åö¡¡¥¢¥®¥é¡¼¤µ¤ó
¡ÖÈà¤Ï10ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤â·»Äï¤â°ì½ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×

ÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿Êª»ñ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥¢¥ß¡¼¥ë¤¯¤ó¤Ï¡¢¥¢¥®¥é¡¼¤µ¤ó¤Ë¶á´ó¤ë¤È¡Ä

¸µGHF·ÙÈ÷Ã´Åö¡¡¥¢¥®¥é¡¼¤µ¤ó
¡ÖÈà¤Ï¼ê¤ò¿­¤Ð¤·¡¢»ä¤ÎÃç´Ö¤Î¼ê¤ò¡¢¤½¤ì¤«¤é»ä¤Î¼ê¤ò°®¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ë¥­¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢³Û¤ËÅö¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Î¼ê¤Ï¤¿¤À¤Î¹ü¤ÈÈé¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Ï²¿¤«¤òµá¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢ÉÔËþ¤ò¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ä¤ò¸«¤Æ±Ñ¸ì¤Ç¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡¢¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¡×

¥¢¥ß¡¼¥ë¤¯¤ó¤¬·²½°¤ÎÃæ¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï·²½°¤ÎÊý¸þ¤ËÈ¯Ë¤¡£¥¢¥ß¡¼¥ë·¯¤â½ÆÃÆ¤ËÅÝ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¸µGHF·ÙÈ÷Ã´Åö¡¡¥¢¥®¥é¡¼¤µ¤ó
¡Ö¥¢¥ß¡¼¥ë¤ÏÃÏÌÌ¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬¡ÈÉáÄÌ¡É¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×

GHF¤Ï¡¢¥¢¥®¥é¡¼¤µ¤ó¤Î¾Ú¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµõµ¶¤ò¹­¤á¤ë¹Ô°Ù¤À¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤ÇÈ¿ÏÀ¡£»ä¤¿¤Á¤ÏGHF¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²óÅú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¥¢¥®¥é¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÈGHF¼çÂÎ¤Î¿ÍÆ»»Ù±ç¤¬Â³¤±¤Ð¡¢µ¾À·¼Ô¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤È¶¯¤¤´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸µGHF·ÙÈ÷Ã´Åö¡¡¥¢¥®¥é¡¼¤µ¤ó
¡ÖÃ¯¤â¡ØÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¤Ìõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡ØÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£º£¤³¤Î»þ¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤ÆËÉ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÌ¿¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¡¢¤¿¤ÀËµ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿»ä¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬Éé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×