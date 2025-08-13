【テヘラン＝吉形祐司】イラン警察は１２日、イスラエルから攻撃を受けた「１２日間戦争」の期間中、スパイ行為やサイバー攻撃に関与した人を含め約２万１０００人を逮捕したと発表した。

イランは６月１３日に攻撃が始まった直後から、イスラエルの対外情報機関モサドの要員や協力者の摘発を強化しており、警戒ぶりを示す数字となった。

発表によると、逮捕には殺人や窃盗などの一般犯罪も含まれ、２７７４人は不法滞在者。２６１人がスパイ容疑で、１７２人が重要施設などの無許可撮影で逮捕された。サイバー犯罪の摘発は暗号資産取引所への攻撃のほか、詐欺や賭博、違法な現金引き出しも含め５７００件にのぼった。

治安当局はイスラエルによる攻撃期間中、４万人以上を動員し、１０００か所に検問所を設けて警戒した。国民にも不審者の通報などの協力を求め、７８５０件の情報が寄せられた結果、犯罪の事前発覚は平時の８５・９％増になったという。

イスラエルの攻撃で、受刑者ら７９人が死亡した首都テヘランのエビン刑務所では、脱獄を試みた政治犯１２７人が逮捕された。このうち２人は消防士に扮（ふん）していたという。