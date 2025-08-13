宮世琉弥が、新曲「GRAVITY」を8月27日(水)に配信リリースすることが決定した。

本楽曲は、自身もバレー経験者であり、2025 TBSバレーボール応援サポーターに選出されたことで、日本を背負って戦うバレー選手たちの近くにいる宮世琉弥が、自ら感じたことや想いを自身で作詞作曲したインスパイアソング。何かを目指して挑戦し続けている人の共感を呼ぶであろう、葛藤・苦悩や自分を信じることの大切さを描いた楽曲だ。

▲「GRAVITY」ジャケット

また、リリース発表にあわせ新アーティスト写真と楽曲ジャケットも公開された。ジャケットは動きのある瞬間を切り取り、人を惹きつける”引力”を表現した写真となっている。

Digital Single「GRAVITY」

2025年8月27日(水)配信リリース

https://MiyaseRyubi.lnk.to/GRAVITY

