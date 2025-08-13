終戦の2日前に起きた「長野空襲」から13日で80年です。



長野市では「長野空襲を語る集い」が開かれ体験した市民が当時の状況を語りました。



13日、長野市で開かれた「長野空襲を語る集い」。1985年から開かれていて、40回目の今年は「およそ70人」が参加しました。



太平洋戦争が終わる2日前の「1945年8月13日」。長野市内にあった飛行場や長野駅周辺がアメリカ軍から爆撃を受けました。





村田美津子さん「（飛行機が）屋根すれすれに落ちてきますので、その爆音と機銃掃射のバリバリという音が怖くて、押入れに逃げ込んでおりました」長野市の村田美津子さん・90歳。10歳の時、篠ノ井で空襲を体験しました。朝7時ごろから夕方4時ごろまでにわたった空襲では47人が犠牲に。長野市の小野塚健夫さん・91歳は長野空襲で大切な友人を亡くしました。小野塚健夫さん「（学校の）彼の机だけはぽつんと空席でした。それを見ると、さらに自分としては悲しみがこみ上げてきまして、ああ、戦争というのは本当に残酷なもんだなあ、ということをしみじみ感じました」これまで封印してきた記憶。後世に伝えなければと今回、初めて口を開きました。須坂市・20代「長野にいながら長野空襲について全然知らないなと思って。悲惨な事実があったんだなということが知れてよかった」長野市・中学1年生「学校の友達とかまずは出来る範囲からこの実際にあったことを伝えていきたい」集いを開いた団体は若い世代への継承が使命とし、小・中学校や高校で講演会を開いていくとしています。