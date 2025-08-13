人気アニメ作品「聖闘士星矢」の主題歌「ペガサス幻想」を担当したことで知られる、ロックバンド元「Make-Up」のボーカル「NoB」こと、山田信夫さんが、腎臓がんのため、死去したことが、所属事務所の公式サイトで公表されました。６１歳でした。



【写真を見る】「聖闘士星矢」主題歌「ペガサス幻想」 NoB（山田信夫）さん 死去 ６１歳 腎臓がんのため 「日本国内のみならず海外の多くのファンをその歌唱とパフォーマンスで魅了してきました」





公式サイトでは「弊社所属アーティスト、NoB（山田信夫）が 令和7年8月9日 午後1時39分 闘病の末、入院先の病院で、腎臓がんのため永眠いたしました。」と、報告。





続けて「昭和39年1月20日生まれ 享年61歳」「ここに生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げるとともに、謹んでご報告申し上げます。」と、綴りました。







そして「NoBは、1984年にMAKE-UPのヴォーカリストとしてメジャーデビューして以来、数々のバンドやプロジェクトで活動し、歌手活動とともに、作詞作曲も手掛け、テレビアニメ『聖闘士星矢』のOP曲『ペガサス幻想』は世界的に有名な曲となりました。その後も、アニメソングや特撮ヒーローソングを数多く手がけ、世界中のコンサートやイベントで歌唱をし、日本国内のみならず海外の多くのファンをその歌唱とパフォーマンスで魅了してきました。」と、綴りました。









公式サイトでは「8年前に腎臓がんと診断され、放射線治療や薬物療法を行い、闘病生活を続けておりました。」と、説明。



続けて「当時、5年の余命宣告を受けましたが、本人の“歌う”ことへの強い意志と共に強く戦い抜きました。息を引き取る前日も、作曲した楽曲のアレンジのことや、ファンの皆様と会えるステージの話をし、最後の最後まで“ロックミュージシャンNoB”であり続けました。」と、記しました。









そして「なお、葬儀はご遺族のご意向により、関係者のみで執り行われましたことをご報告申し上げます。ご遺族の心中をお察しいただき、自宅への弔問、取材などはご遠慮くださいますようお願い申し上げます。」「ファンの皆様には、後日あらためてお別れの会を執り行う予定です。詳細が決まり次第、あらためてご案内申し上げます。 」と、綴りました。



公式サイトでは「これまでNoBの活動を力強くご支援くださいましたファンの皆様、ご尽力くださいました関係者の皆様に心より御礼申し上げます。」と、記しています。







今年２月、以前から腎臓がんと診断されていたことを、公式サイトで公表したことについて、NoB（山田信夫）さんはインスタグラムに「突然ですが皆さんに報告があります 今日まで病気の事を隠していました いままで話せなくてごめんね」と、投稿。

続けて「そのスタイルを変えてでも 僕には歌うこと以外 今まで応援してくれた皆んなに 感謝の気持ちを表す事が出来ない」と、その思いを綴っていました。







【 所属事務所 公式サイトより引用 】



弊社所属アーティスト、NoB（山田信夫）が 令和7年8月9日 午後1時39分

闘病の末、入院先の病院で、腎臓がんのため永眠いたしました。



昭和39年1月20日生まれ 享年61歳



ここに生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げるとともに、謹んでご報告申し上げます。



NoBは、1984年にMAKE-UPのヴォーカリストとしてメジャーデビューして以来、数々のバンドやプロジェクトで活動し、歌手活動とともに、作詞作曲も手掛け、

テレビアニメ『聖闘士星矢』のOP曲「ペガサス幻想」は世界的に有名な曲となりました。

その後も、アニメソングや特撮ヒーローソングを数多く手がけ、世界中のコンサートやイベントで歌唱をし、日本国内のみならず海外の多くのファンをその歌唱とパフォーマンスで魅了してきました。



8年前に腎臓がんと診断され、放射線治療や薬物療法を行い、闘病生活を続けておりました。

当時、5年の余命宣告を受けましたが、本人の“歌う”ことへの強い意志と共に強く戦い抜きました。息を引き取る前日も、作曲した楽曲のアレンジのことや、ファンの皆様と会えるステージの話をし、最後の最後まで“ロックミュージシャンNoB”であり続けました。



なお、葬儀はご遺族のご意向により、関係者のみで執り行われましたことをご報告申し上げます。

ご遺族の心中をお察しいただき、自宅への弔問、取材などはご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



ファンの皆様には、後日あらためてお別れの会を執り行う予定です。

詳細が決まり次第、あらためてご案内申し上げます。



これまでNoBの活動を力強くご支援くださいましたファンの皆様、ご尽力くださいました関係者の皆様に心より御礼申し上げます。



【担当：芸能情報ステーション】