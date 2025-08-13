「可愛さがヤバい」桐谷美玲、愛犬14歳の誕生日を祝福「美玲ちゃんに似てる？」「14歳には見えなくてびっくり」
俳優でモデルの桐谷美玲さんは8月13日、自身のInstagramを更新。愛犬の誕生日を祝福しました。
【写真】桐谷美玲のかわいい愛犬の姿
ファンからは、「14歳と思えない毛並みの良さと可愛さ、、いつまでも健康で長生きしてね」「おめでとうございます」「お目目ぱっちりの美人さんですね」「ぱっちゃん若返った感じする」「みんなのアイドル」「今更ながら女の子だったんですね！」「どことなく美玲ちゃんに似てる？」「14歳には見えなくてびっくりしてます」「可愛さがヤバい」と、祝福と称賛の声が多数寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「ぱっちゃん若返った感じする」「Happy Birthday ぱとら」と、愛犬の14歳の誕生日を祝福した桐谷さん。投稿には3枚の写真を載せています。1枚目は誕生日ケーキから少し離れた場所にいる愛犬の姿、2、3枚目はケーキをぺろりと食べる姿でとてもかわいらしいです。「いつまでもかわいくて、食い意地張ってる元気なおばあちゃん」と、愛犬について愛情あるコメントをしています。
「まだまだ元気でいておくれ」2024年8月12日にも「13歳になったぱとらさん」と、愛犬の誕生日を祝福していた桐谷さん。「まだまだ元気でいておくれ」という願いの通り、2025年も元気な姿を見せてくれました。今後も愛犬の登場が楽しみですね。
