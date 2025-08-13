崎山蒼志×Mega Shinnosuke×紫 今、コラボ曲「人生ゲーム」リリース決定
崎山蒼志とMega Shinnosuke、紫 今がコラボする楽曲「人生ゲーム」の配信リリースが8月20日(水)に決定した。
本作はプライベートでも交流の深い崎山とMegaで制作をはじめ、そこに紫 今を迎える形で完成。作詞・作曲を3人それぞれが手がけ生まれたグルーヴが心地よい、同世代アーティスト同士による自由なコラボレーション作品となっている。
また、崎山蒼志、Mega Shinnosuke、紫 今からのコメントも到着している。
◆ ◆ ◆
■崎山蒼志 コメント
人生ゲーム、リリースされます！
実家にある“人生ゲーム”を見て、懐かしいなって感じた気持ちから、今の自分と過去の自分、そして日々の事。みたいなテーマで作った曲です。
尊敬するミュージシャンであり友人のMega Shinnosukeくんと、同じく尊敬する、同い年の紫今さんに参加して頂きました。お二人のバースもとっても素晴らしいです。ありがとう。
ぜひ、ご一聴ください！
◆ ◆ ◆
■Mega Shinnosuke コメント
崎山くんの面白いと思っているところはLINEのアイコンを異常に変えるところです。
楽曲がどうなっていくか会うたびに相談を受けていて
元々はトラックをアレンジャーさんに見直してもらうとそうしーが言っていましたが、そのままのトラックでカッコいいからさっきーが作った方がいいとプッシュしたらめちゃくちゃ高いプラグインを購入しトラックを自分で作ると嬉しそうに言っていました。
確かにシンセサイザーの音が良くなり、崎山くんといえばのアコギのサウンドがうまい具合に掛け算になった素晴らしいトラックだと思います。
僕のパートは無機質な世界観にちょうどよく人間的なニュアンスが入るように歌い方も考えて制作しました。
TAKE CARE COPTER / NO BEER NO BITTERが特に馴染み深い言葉に空耳してとても気に入っています。
紫今さんもこのコメントを書いている時はまだお会いしたことないのですが、お会いできる予定があるのでとても楽しみです。
そうしくん、この曲のプロモーション頑張ってください。
ここまで読んでくださった方々もお身体に気をつけてお過ごしください。
◆ ◆ ◆
■紫 今 コメント
崎山くん、Megaくんは以前から楽曲を聴いていたので、今回のコラボはとても面白かったです。
崎山くんの独特なメロディーと世界観、Megaくん独自の挑戦的なリリック、それぞれの個性がぶつかり合う「人生ゲーム」という楽曲の中に、紫 今の中から、どのエッセンスを選ぶのが一番面白いか、楽しみながら制作しました。
◆ ◆ ◆
そしてジャケット写真も公開。アートワークは長谷川白紙「口の花火」MVやYOASOBI「PLAYERS」MVなどを手掛ける松永昂史（WOW Inc.）が手がけ、人生ゲームをほうふつとさせるモチーフを再構築したビジュアルとなっている。
音源は8月18日(月)オンエアのNack5『ALL The Feels』（月〜木23:00-23:30）内にて解禁予定だ。番組には3人そろっての出演し、「人生ゲーム」についてもトークを繰り広げる。
崎山蒼志×Mega Shinnosuke×紫 今「人生ゲーム」
2025年8月20日（水）配信リリース
https://lnk.to/Jinseigame ※配信開始の8/20(水)0時より有効
