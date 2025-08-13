クッションの新定番♡espoirから日本限定カラー登場！

韓国発の人気ブランド「espoir（エスポア）」から、ブランドを象徴する『ビーベルベットカバークッション』の日本限定カラー「21P ピーチアイボリー」が2025年8月29日よりオフラインで登場。ピンクでもベージュでもない絶妙なニュートラルカラーが、日本人の肌悩みに多い黄ぐすみを自然にカバーし、素肌のような仕上がりと華やかさを両立。メイクの質を高めてくれる逸品です♡

クッションファンデの新定番「espoir」

韓国のビューティーアワードを席巻した「espoir（エスポア）」の『ビーベルベットカバークッション』が、待望の日本限定カラー「21P ピーチアイボリー」を2025年8月29日より展開。

黄ぐすみをカバーし、明るく華やかな印象へ導くこのカラーは、ピンクでもベージュでもないニュートラルな色味で、パーソナルカラーを問わず使いやすいのが魅力です。

プロ仕上げのようなカバー力と素肌感を両立させる処方で、軽やかに肌悩みをカバーします。

価格はすべて3,300円（税込）、容量は13g。全国のバラエティストアや一部のドラッグストアで順次発売されます。

展開される全3色：21 アイボリー（自然な明るさ）／21P ピーチアイボリー（日本限定カラー）／22 ペタル（健康的なトーン）

密着感＆崩れにくさを両立♡

『ビーベルベットカバークッション』は、3層構造のエクストリームカバートリプルレイヤーシステム™を採用。

毛穴やシミ、そばかすといった肌ノイズをしっかりカバー*¹しながら、厚塗り感なく自然なツヤ肌を実現します。ベルベットのように柔らかいテクスチャーが肌にぴたっと密着し、表情の動きにもフィット。

さらに、NMFカバーパウダー技術で余分な皮脂やテカリを抑え、キメ細かくスムースな肌をキープ。保湿成分（ヒアルロン酸、アルギニンなど）配合でうるおいも◎。

SPF42 PA++で紫外線対策もバッチリです。替えパフが1枚付属するのも嬉しいポイント♪

韓国でも大人気！実力派クッション

リニューアル前の『ビーベルベットカバークッション』は、韓国最大のドラッグストア・オリーブヤングのメイクアップ部門で第1位²を獲得。

また、Qoo10の総合ランキングでも1位³を記録し、実力派コスメとして注目を集めました。

韓国では多くの人気アイドルやメイクアップアーティストにも愛用されており、日本でも今後ますます話題になること間違いなし。

そんな信頼のアイテムに、日本人の肌に寄り添う限定カラーが登場するとなれば、見逃せません♡

*¹ メイクアップ効果による

*² 2025年2月21日 オリーブヤングオンラインモールランキング基準

*³ 2025年2月17日02：00基準 Qoo10総合ランキング1位

透明感と華やかさを叶える肌へ

『ビーベルベットカバークッション』の日本限定カラー「21P ピーチアイボリー」は、黄ぐすみを抑えながら、素肌のような透明感と華やかさを演出。

使うたび、自分の肌に自信が持てるようになる仕上がりは、まさに今のメイクトレンドにぴったりの一品です。

カラー展開も豊富で、さまざまな肌トーンに対応可能。espoirの実力派クッションで、日常をもっと輝かせてみませんか？