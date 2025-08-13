1957年12月生まれの男性です。厚生年金は44年で特別に上乗せがあると聞きました
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、65歳から年金をもらっている方からの「厚生年金の長期加入者特例」についての質問です。
「44年特例」とは、60代前半でもらえる「特別支給の老齢厚生年金」の一種です。そもそも「特別支給の老齢厚生年金」は、男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前生まれの人のみが、要件を満たした場合に受けられる特例です。さらに「44年特例」では、厚生年金の被保険者期間が44年以上あると、「特別支給の老齢厚生年金（報酬比例部分）」を受け取る際に「定額部分（老齢基礎年金相当額）」が加算されます。
44年特例が適用される要件は以下のとおりです。
（1）厚生年金の被保険者期間が44年以上ある
（2）厚生年金の被保険者でない
（3）特別支給の老齢厚生年金（報酬比例部分）の受給者であること
「きときと」さんの生年月ですと、すでに65歳を超えていますので、もし老齢厚生年金を受け取っているのであれば、44年特例は受けられません。この特例は、65歳になる前にもらえる特別支給の老齢厚生年金の制度になります。
「きときと」さんは、44年特例は受けられませんが、厚生年金に加入している期間が長くなると、将来老齢厚生年金をもらうときに、厚生年金に加入していた期間分の老齢厚生年金が上乗せされます。健康で働けるのであれば、長く働くと将来増えた年金を受け取れます。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
