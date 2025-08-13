阿部真央が、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に出演することを発表した。

第578回の今回披露するのは、ストーカーを題材にした異色のラブソング「ストーカーの唄〜3丁目、貴方の家〜」。15周年記念ライブで着用した特攻服を纏っているところも見どころだ。前回出演時の「貴方の恋人になりたいのです」のバンド編成とは打って変わり、シンガーソングライター・阿部真央の原点とも言えるアコースティックギター1本の弾き語りで演奏する。

非常にふざけて作った思い出があります。

デビューしてすぐの時に、レコーディングスタジオのロビーで何か他の曲のレコーディングの合間に、当時のA&Rのディレクターさんの前でふざけて書いた曲です。

多分ね本当3分くらいで書いたんですよねこの曲

そのディレクターさんの娘さんが萌ちゃんっていう名前で「萌ちゃん萌ちゃんって」よくスタジオでその彼の娘さんの話をしてたいたので、「ちょっと萌ちゃんの名前を借りていいですか？」って言ってそれで2番に出てくる女の子の名前は萌ちゃんにしたりそういうエピソードがあります。

ちょっとコンプラ的にもはやどうかなって思いつつ、もう10年以上前に書いた曲なんで許していただきたいという気持ちですね。

ストーカーは良くないです やめてくださいね。

ストーカーは良くないでーす。

なお、阿部真央は10月から＜阿部真央 ホールツアー2025 - On My Way Home -＞、11月からは弾き語り編成でのツアー＜阿部真央 アコースティックツアー2025 - On Your Way Home -＞を開催する。チケットは各種発売中。