右脚の違和感で戦列を離れているJ1アビスパ福岡のMF見木友哉（28）が13日、雁の巣球技場（福岡市）で公開された全体練習に合流し、フルメニューを消化した。

実戦形式の練習では強烈なシュートを放ったり、自身からやや離れた位置にあるボールにも果敢に足を伸ばしたりするなど、軽快な動きを披露。「思ったより動けた感覚。復帰できて、サッカーができて楽しかった」と充実感を漂わせた。

今季、東京Vから加入した見木は司令塔として攻撃の中心を担い、チーム最多タイの4得点。だが、5月10日の横浜FC戦で右脚の違和感を訴えて途中交代した。同21日のYBCルヴァン・カップ富山戦に途中出場したが、その後に再び離脱。7月に一度、全体練習に入ったものの、再び別メニュー調整が続いていた。

先週、チームの遠征中にメンバー外の選手による練習に部分合流。全てのメニューをこなしたのは13日が初めてだった。実戦復帰の見通しについては「メディカルの判断」と前置きした上で、「鹿島戦を目指している。スタメンは難しい面もあるけど、時間限定ならできるという感覚」と、16日のアウェー鹿島戦に出場する意欲を示した。

25試合を終え、今季チーム総得点は20チーム中14位の26得点。9日の川崎戦で2人退場した相手に対してJ1リーグでクラブ最多タイの5得点を挙げたものの、攻撃面でもう一段、ステップアップを目指している状況だ。ピッチ外で戦況を見つめ続けてきた見木は「（課題は）ゴール数がというところ。最後、どうやって点を取るのというところで、自分が入ったら違いを作り出さないといけない」と力を込める。

この日、スパイクを履いた見木がグラウンドに姿を現すと、見学に訪れたサポーターから大きな拍手が起こった。期待の大きさは、重々承知している。

「鹿島戦、（23日のホーム）清水戦ではもっと多くのサポーターの前で躍動する姿を見せられたら」。一時首位に立った序盤の快進撃を支えた背番号「11」。皆が待ち望む完全復活はもうすぐだ。（伊藤瀬里加）