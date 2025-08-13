アニメ『暗殺教室』新オープニングテーマにGENICが決定
TVアニメ『暗殺教室』再放送の第３弾オープニング・テーマに、男女7人組ダンス＆ボーカルグループGENICの「ENDER」が決定した。
『暗殺教室』は、2012年から2016年まで「週刊少年ジャンプ」で連載されたマンガで、コミックの累計発行部数は2700万部を超えている。2015年1月より放送されたアニメは、2025年で放送10周年を迎えた。今年は10周年を記念し、『暗殺教室』10周年プロジェクト『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』が始動。プロジェクトの１企画として2025年4月からフジテレビなどでTVアニメ全47話が1年かけて再放送される。
「ENDER」は、GENICメンバーの小池竜暉が作詞・作曲、雨宮翔が作詞を手がけたロックナンバーで、メンバーにも『暗殺教室』のファンが多数いる中での楽曲制作となったという。同楽曲は2025年10月より再放送の第2期1話の放送回より使用され、放送開始に合わせて配信もスタートする。
これで今年配信されたシングルが3作連続でアニメタイアップ曲となり、今年11月には日本武道館公演も決定している。
◆ ◆ ◆
◼︎小池竜暉(GENIC) コメント
この度TVアニメ「暗殺教室」第３弾オープニング・テーマ「ENDER」を制作させていただきました、GENICの小池竜暉です！
この素敵な作品のオープニングをGENICが担当させていただけること、本当に嬉しく思います。
内に秘めた熱さや友情を想起させる大変カッコいいロックナンバーになっております。ぜひご期待ください！
◆ ◆ ◆
『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』
■１０周年３大アニバーサリー企画第1弾
TVアニメ「暗殺教室」全47話の再放送
・放送情報
フジテレビ：毎週木曜25:45-2615枠
カンテレ：毎週木曜26:45-2715枠
BSフジ：毎週火曜24:00-24:30枠
※TVer、FODにて放送翌日正午より1週間見逃し配信
・主題歌
■TVアニメ「暗殺教室」再放送 第3弾オープニング・テーマ
「ENDER」/GENIC
作詞：小池竜暉, 雨宮翔
作曲：小池竜暉, 早川博隆, 柿迫ヒカル
編曲：柿迫ヒカル, 早川博隆
レーベル：avex trax
■TVアニメ「暗殺教室」再放送 第2弾エンディング・テーマ
「Infinity karat」/七海うらら
作詞：草野華余子
作曲：草野華余子
編曲： BLACK ALBATROSS
Sound produced by 草野華余子
レーベル： cutting edge
【TVアニメ「暗殺教室」作品HP／SNS】
公式サイト： https://ansatsu-anime.com/
公式X：@ansatsu_anime （https://x.com/ansatsu_anime）
【原作情報】
「暗殺教室」情報
【原作】松井優征『暗殺教室』（集英社 ジャンプ コミックス刊）
【既刊】全21巻