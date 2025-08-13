TVアニメ『暗殺教室』再放送の第３弾オープニング・テーマに、男女7人組ダンス＆ボーカルグループGENICの「ENDER」が決定した。

『暗殺教室』は、2012年から2016年まで「週刊少年ジャンプ」で連載されたマンガで、コミックの累計発行部数は2700万部を超えている。2015年1月より放送されたアニメは、2025年で放送10周年を迎えた。今年は10周年を記念し、『暗殺教室』10周年プロジェクト『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』が始動。プロジェクトの１企画として2025年4月からフジテレビなどでTVアニメ全47話が1年かけて再放送される。

©️松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会2025

「ENDER」は、GENICメンバーの小池竜暉が作詞・作曲、雨宮翔が作詞を手がけたロックナンバーで、メンバーにも『暗殺教室』のファンが多数いる中での楽曲制作となったという。同楽曲は2025年10月より再放送の第2期1話の放送回より使用され、放送開始に合わせて配信もスタートする。

これで今年配信されたシングルが3作連続でアニメタイアップ曲となり、今年11月には日本武道館公演も決定している。

◆ ◆ ◆

◼︎小池竜暉(GENIC) コメント

この度TVアニメ「暗殺教室」第３弾オープニング・テーマ「ENDER」を制作させていただきました、GENICの小池竜暉です！

この素敵な作品のオープニングをGENICが担当させていただけること、本当に嬉しく思います。

内に秘めた熱さや友情を想起させる大変カッコいいロックナンバーになっております。ぜひご期待ください！

◆ ◆ ◆