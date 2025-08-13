¤Á¤¤¤«¤ï¡ÖÅçÊÔ¡×½é¤Î¥°¥Ã¥º²½! ¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¨¡Ù¡¢¤Õ¤»¤ó¥Ö¥Ã¥¯&ÆÃÀ½¥Î¡¼¥È¤Ä¤ÆÃÁõÈÇ¤¬11·î21Æüº¢¤ËÈ¯Çä·èÄê
¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ê¥¬¥Î»á¤ÎºÇ¿·ºî¡¢¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡¡¤Ê¤ó¤«¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤ä¤Ä¡Ù¤ÎºÇ¿·Âè8´¬¤¬11·î21Æüº¢¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤¯¥Ê¥¬¥Î»á¤Î¡Ø¤¯¤Þ¤Î¤à¤Á¤ã¤¦¤ÞÆüµ(2)¡Ù(1,210±ß)¤âÆ±»þ´ü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤ë¡£
ºÇ¿·Âè8´¬(1,375±ß)¤Ë¤Ï¡¢2023Ç¯3·î¤è¤êX¾å¤Ç¤Î¸ø³«»þ¤«¤éÏÃÂêÊ¨Æ¡¢Ã±¹ÔËÜ²½¤òÂÔ¤ÁË¾¤àÀ¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÜ¥·¥ê¡¼¥ººÇÂç¤ÎÄ¹ÊÔ¡ÖÅçÊÔ¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡¡¤Ê¤ó¤«¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤ä¤Ä(8)¡¡¤Ê¤ó¤«¿Íµû¤ÎÅç¤Î¤Ò¤ß¤Ä¤Î¤Õ¤»¤ó¡õ¥Î¡¼¥ÈBOXÉÕ¤ÆÃÁõÈÇ¡Ù(4,400±ß)¤Ï¡¢¡ÖÅçÊÔ¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥°¥Ã¥º²½¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡ÙÆÃÁõÈÇ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¹ë²Ú¤Ê¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅç¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡¢ÆÃÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤Õ¤»¤ó¥Ö¥Ã¥¯¤äÆÃÀ½¥Î¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¼ê¤Ë¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö¤Ò¤ß¤Ä¡×¤Î»Å³Ý¤±¤¬¡£BOX¤Ï¥Ê¥¬¥Î»áÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¹ë²ÚÇó²¡¤·¤·¤¿»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
