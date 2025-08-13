Omoinotake、「幾億光年」ストリーミング再生数が自身初の累計5億回を突破
Omoinotakeが24年1月にリリースした「幾億光年」（TBS系 火曜ドラマ『Eye Love You』主題歌）が、今月に入ってBillboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生数5億回を突破した。Omoinotakeの楽曲史上初の記録となる。
ドラマのために書き下ろされた「幾億光年」はどんなに遠い距離や、長い時間に隔たれても、決して褪せることのない愛しい人への不変の想いを歌ったラブソング。昨年の紅白歌合戦への初出場を実現させ、『第66回輝く！日本レコード大賞』において優秀作品賞にも選出された2024年を代表する楽曲だ。
Omoinotakeは現在、新曲「フェイクショー」で読売テレビ・日本テレビ系日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』主題歌を担当。9月より全国ツアー＜Omoinotake ONE MAN TOUR 2012-2025 “Shinka”＞の開催と、2026年3月15日には自身初の日本武道館ワンマンライブの開催が決定している。
日本武道館での単独公演＜Omoinotake Live at ⽇本武道館＞は、渋谷の路上から始まり、紅白歌合戦の舞台までを経験したOmoinotakeの軌跡を、サポートにパーカッション、そしてストリングス＆ホーンセクションを加えたバンド史上最大編成で魅せる現在地となる。
「フェイクショー」
2025年7月13日（日）配信リリース
https://omoinotake.lnk.to/FakeShow
読売テレビ・日本テレビ系日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』主題歌
＜Omoinotake Live at ⽇本武道館＞
2026年3⽉15⽇（⽇）日本武道館
開場 / 開演：17:00 / 18:00
▼券種・料金
チケット料金：指定席：\8,800（税込）
指定席（学割）：\7,000（税込）
※3歳以上有料、3歳未満⼊場不可
申し込みはこちら → https://w.pia.jp/t/omoinotake-t/
＜Omoinotake ONE MAN TOUR 2025＞
島根県⺠会館 ⼤ホール
お問合せ：YUMEBANCHI(岡⼭) 086-231-3531(平⽇12:00〜17:00)
2025年10月3日（金） 開場18:00 / 開演19:00
愛知・Zepp Nagoya
お問合せ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(全日12:00〜18:00)
2025年10月5日（日） 開場16:00 / 開演17:00
福岡・Zepp Fukuoka
お問合せ：キョードー西日本 0570-09-2424(平⽇・⼟曜11:00〜15:00)
2025年10月12日（日） 開場17:00 / 開演18:00
⼤阪・Zepp Osaka Bayside
お問合せ：GREENS 06-6882-1224
2025年10月13日（月祝） 開場16:00 / 17:00
石川・本多の森 北電ホール
お問合せ：キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100(火〜金12:00〜16:00/土10:00〜15:00 ※月日祝除)
2025年10月19日（日） 開場16:00 / 開演17:00
宮城・仙台電⼒ホール
お問合せ：キョードー東北022-217-7788(平⽇13:00〜16:00/⼟10:00〜12:00 ※祝⽇除)
2025年10月25日（土） 開場17:00 / 開演18:00
東京・Zepp Haneda(TOKYO)
お問合せ：クリエイティブマンプロダクション03-3499-6669(月水金12:00〜16:00)
2025年11月1日（土） 開場17:00 / 開演18:00
北海道・Zepp Sapporo
お問合せ：WESS Mail: info@wess.co.jp
○チケット代金】
Zepp公演（愛知 / 福岡 / ⼤阪 / 東京 / 北海道）
1F 全自由（一般）6,500円（税込／ドリンク代別／整理番号付き）
1F 全自由（学割）5,500円（税込／ドリンク代別／整理番号付き） ※FC/オフィシャル先行のみ取扱い
2F 指定席 7,000円（税込／ドリンク代別）
ホール公演（島根 / ⽯川 / 宮城）
全席指定（一般）7,000円（税込）
全席指定（学割）6,000円（税込）※FC/オフィシャル先⾏のみ取扱い
※3歳以上有料、3歳未満入場不可
※学割チケットをご購入の方は、入場時に学生証を確認致します。
（特に高校生、大学生、専門学生の方は、学生証を忘れた場合は、一般料金との差額をいただく場合がございます。予めご了承ください。）
※お一人様1公演につき4枚まで申込み可
※開場／開演時間は変更となる場合がございます。
※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。
※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止
※営利目的の転売禁止
https://omoinotake.com/live/#live-1841
https://w.pia.jp/t/omoinotake-tour/
関連リンク
◆Omoinotake オフィシャルサイト
◆Omoinotake オフィシャルYouTubeチャンネル