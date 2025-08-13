à·ã¥ì¥¢á¹¬±¿¥¿¥¯¥·¡¼¤Èà´ñÀ×¤Î½Ð²ñ¤¤á26ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬´¿´î¡Ö¤á¤Ç¤¿¤¤!!!¡×¡Ö±¿¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
´ñÀ×¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¹¬±¿¤Îàºù¤ËNá
¡¡¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¤ÎÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î(¤Á¤ó¤¼¤¤¡¦¤¹¤º¤«¡¢26)¤¬·ã¥ì¥¢¤Ê¡Ö¹¬±¿¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤Ë¾è¼Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤çÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢ 0.001%¤Î³ÎÎ¨¤é¤·¤¯ Êõ¤¯¤¸¹â³ÛÅöÁª¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¤¥ì¥Ù¥ë¤é¤·¤¤!!!!¤¤ã¡¼!!!!!¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤ê¡¢ÆüËÜ¸òÄÌ¤¬ÅÔÆâ¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ë¥¿¥¯¥·¡¼Á´6000Âæ¤Î¤¦¤Á¡¢7Âæ¤À¤±¤È¤¤¤¦·ã¥ì¥¢¤Ê¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¼Ö¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£µÇ°¤Ë¤â¤é¤¨¤ëµÇ°¾è¼Ö¾Ú¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¾è¼Ö¾Ú¤Ë¤Ï¡ÖCONGRATULATIONS¡×¤ÎÊ¸»ú¤ä¡Ö¤´¾è¼Ö¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤ÏÆüËÜ¸òÄÌ6000Âæ¤Î¤¦¤Á¡¢7Âæ¤·¤«¤Ê¤¤ºù¿§¤Î¹ÔÅô¡Ê¤¢¤ó¤É¤ó¡Ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë´ñÀ×¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¹¬±¿¤Îàºù¤ËNá¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤âÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤óË¬¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÃÀ¾¤Ï¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¡Ö¤ó?0.1%¤Ê¤Î¤«¡¢¡¢¡¢ ¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤´¤¤¤ß¤¿¤¤!¾Ð¡×¤È¡Ö¹¬±¿¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë³ÎÎ¨¤òÄûÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Ç¤¿¤¤!!!¡×¡Öº£Êõ¤¯¤¸Çã¤¨¤ÐÅö¤¿¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤?¡×¡Ö±¿¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤â¡¢¤ª¤¹¤º¤ò¾è¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¡¼¤Ù¤ê¡¼¤Ï¤Ã¤Ô¡¼¤À¡£¹¬¤»¤È¹¬¤»¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£