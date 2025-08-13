セリアに「SWIMMER」のスケジュール帳＆カレンダーが登場！ 便利な年間一覧＆メモページ付き
100円ショップの「Seria（セリア）」は、8月上旬から、雑貨ブランド「SWIMMER」デザインの2026年版スケジュール帳＆カレンダーを、全国の店舗で順次発売する。
【写真】レトロなデザインがかわいい〜！ 使いやすい「卓上カレンダー」も
■各4種類のデザインを用意
今回アイピーフォーより発売されるのは、「SWIMMER」らしいファンシーなイラストをあしらった「スケジュール帳」と「卓上カレンダー」。
カバーに塩化ビニル樹脂を採用した「スケジュール帳」は、月曜始まりのマンスリー仕様で、2025年12月〜2027年1月を掲載。加えて、あると便利な年間一覧とメモページが備わっている。
一方「卓上カレンダー」は、日曜始まりのマンスリー仕様で、2026年1月〜2026年12月を掲載。いずれも、クマや女の子が描かれたポップでキュートな全4種類のデザインがそろう。
【写真】レトロなデザインがかわいい〜！ 使いやすい「卓上カレンダー」も
■各4種類のデザインを用意
今回アイピーフォーより発売されるのは、「SWIMMER」らしいファンシーなイラストをあしらった「スケジュール帳」と「卓上カレンダー」。
カバーに塩化ビニル樹脂を採用した「スケジュール帳」は、月曜始まりのマンスリー仕様で、2025年12月〜2027年1月を掲載。加えて、あると便利な年間一覧とメモページが備わっている。
一方「卓上カレンダー」は、日曜始まりのマンスリー仕様で、2026年1月〜2026年12月を掲載。いずれも、クマや女の子が描かれたポップでキュートな全4種類のデザインがそろう。