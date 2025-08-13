「欧州サッカーにおいてどれだけ重要か」またタイトルをもたらした鎌田大地、辛辣だった古巣メディアも“手のひら返し”で称賛！「クラブの鍵」
昨年の夏、鎌田大地はラツィオを契約満了で退団し、クリスタル・パレスに移籍した。契約延長や条件の交渉をめぐり、クラブが激しい表現で日本代表MFを非難したのは記憶に新しい。
その後にラツィオは鎌田を重用していたイゴール・トゥードル監督が辞任。昨季はセリエAを７位で終え、欧州カップ戦出場権を逃した。今季は鎌田を冷遇していたマウリツィオ・サッリが復任している。
一方、鎌田とパレスはFAカップで優勝。オーナーシップをめぐる規定違反でヨーロッパリーグ出場権を失ったが、貴重なタイトルを手に入れた。さらに、新シーズンも好発進。コミュニティーシールドで鎌田はひざの負傷で交代となったが、チームはリバプールをPK戦の末に下して優勝した。
これを受け、ラツィオ在籍時は総じて日本代表MFに辛辣だった専門サイト『Lazio News 24』は、「今回は限られていたが、カマダの貢献がシーズンやイングランドでの道のりにとって重要であることは変わらない」と称えている。
「若くてクオリティのある選手たちで重要なプロジェクトを達成して以降としているクラブにとって、鍵となる一員として立場を固めつつある」
「これからひざの問題がどうなるかを見ていく必要はあるが、カマダの未来はポジティブなままだ。ラツィオとセリエAでの記憶とともに、欧州サッカーにおいてどれだけ重要かを示しつつ、再び大きな成果を祝うことができた」
ケガのため、プレミアリーグを開幕する欠場がある鎌田だが、恩師との２年目でさらなる躍進が期待される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】また鎌田の服装が話題！歓喜のパレス集合ショット！
