上田まりえアナ、“夫の助監督時代の選手”1軍初登板のDeNA・橋本達弥投手と2ショット披露 “プロデビューしたらこの写真をインスタに載せる”という約束で
フリーアナウンサーの上田まりえ（38）が12日、自身のインスタグラムを更新。「この日が来るのを、待っていました！横浜DeNAベイスターズの橋本達弥選手が、先日、1軍初登板を果たしました」と報告し、神宮球場で2022年11月に撮影したという橋本達弥投手（25）との2ショット写真を披露した。
上田アナは続けて「夫が慶應義塾体育会野球部の助監督を務めていた際、選手として在籍していた達弥（と呼んでいます）。実は、同じジムに通っていることもあり、顔を合わせる機会も、言葉を交わす機会も多く、今でも交流があります」などと記し、大学時代からプロ入り後までの橋本投手との思い出を長文でつづった。
「この写真は、2022年11月に神宮球場で撮影したもの。達弥はまだ大学4年生で、私は髪が長かった！『達弥がプロデビューしたら、この写真をインスタに載せてもいい？載せさせてね！』という約束をしていて、約3年が経ちました」と、3年前からの“約束”で今回の2ショット公開がかなったようだ。
この投稿にフォロワーからは「暖かい似た者同士って感じが正直な感想です」「先日登板されて私も嬉しかったです。応援しています。頑張ってください」「橋本投手支配下登録嬉しかった」「温めていた想いがある方のお一人だと思います。活躍してほしいですね」などの声が寄せられている。
上田アナは、2017年2月1日に慶應義塾大学の野球部出身で社会人野球・トヨタ自動車所属（当時）の竹内大助氏と結婚。現役引退後の竹内氏は19〜21年まで慶応義塾大学野球部の助監督を務めた。橋本投手は2022年ドラフト5位で慶應義塾大から横浜DeNAベイスターズに入団。今年は育成契約からの再出発となったが、7月に支配下登録。今月8日の対巨人戦でプロ初登板を果たした。
