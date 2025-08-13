仮面ライダーたちが盤上バトル! 子どもも遊べる「仮面ライダー ショーギ」登場
ジーピーは、人気ミニ将棋「どうぶつしょうぎ」と「仮面ライダーシリーズ」がコラボした「仮面ライダー ショーギ」(2,640円)を、2025年9月20日より発売する。
「仮面ライダー ショーギ」(2,640円)
本商品は、仮面ライダーシリーズより、12作品の主人公キャラクターが描かれたアクリルスタンドのコマ(12種)から4つ選び台座コマに差して遊ぶ。コマには動ける方向に印がついていて、こどもにもわかりやすいルールとなっており、自由にチーム編成して遊ぶことができるのが特徴だ。
登場する仮面ライダー一覧
さらに、盤面は2種類あり、1つは戦闘シーンをイメージした岩場の画像、もうひとつは爆破シーンをイメージした炎の画像で、それぞれの世界(盤面)でゲームが楽しめる。商品には、コマ全12種、台座コマ5種、ボード1枚(両面使用)のほか、説明書が同梱されている。価格は2,640円。
(c)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
(c)石森プロ・東映
(c)Madoka Kitao
(c)Nekomado Co., Ltd.
(c)2025 GP Inc. Japan.
