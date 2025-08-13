オーディオブランドQoAから、藍井エイルとのコラボイヤホン「Misty Blue」が発表された。

藍色の砂をシェルに封じ込めたようなデザインを持つ「Misty Blue」は、流れる砂は時間を、深い青は大空を象徴し、変化する世界においても美が不変である音楽というものを表しているという。4ウェイ・クロスオーバー設計にて4ドライバが搭載されており、低音用には10mmダイナミックドライバーにて深くクリアでパンチのある低音を、ミッドレンジ用8mmチタンコートPETダイナミックドライバーが鮮明で正確なミッドレンジ・サウンドを出力することで、細部まで歌い手のニュアンスを再現する滑らかで自然なボーカルが表現されるという。

中高域には、カスタムチューニングされたこのQoAバランスド・アーマチュア・ドライバーが素早いレスポンスで、シンバルのきらめきやバイオリンの倍音を正確に捉え、超高域にはKnowlesのBAドライバーによって音の空気感を保ちながら高い解像度を実現する。

藍井エイルは、コラボイヤホンの開発にあたり「歌声の空気感や芯の抜け感を大切にしたい」とし、試作品ができるたびに希望のサウンドをフィードバックし、サウンドチューニングを重ねてきたという。最終的には「ボーカルの豊かさに加え、輪郭のあるしっかりとした低域が響くサウンド」に仕上がったとしている。

◆ ◆ ◆

「このイヤホンを手に取った人が、昨日より少し音楽を好きになってくれたら」。それが、私のいちばんの願いです。

藍井エイル

◆ ◆ ◆

QoA 藍井エイル コラボ イヤホン