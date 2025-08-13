強い台風第１１号は、台湾を西北西へ進んでいます。沖縄地方では１３日は強風に、１４日にかけてうねりを伴った高波に注意してください。

【画像】今後の沖縄の天気

［気象概況］

強い台風第１１号は、１３日１５時には台湾にあって、１時間におよそ２５キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルで、中心から半径１５０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。

台風第１１号は、沖縄地方から次第に遠ざかる見込みです。





［波の予想］沖縄地方では、１４日にかけてうねりを伴ってしける所があるでしょう。１３日に予想される波の高さ沖縄地方 ５メートル うねりを伴う１４日に予想される波の高さ沖縄地方 ４メートル うねりを伴う［風の予想］沖縄地方では、１３日は強い風の吹く所があるでしょう。１３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）沖縄地方 １７メートル （３０メートル）

今後の沖縄・全国の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより