¡¡¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¡¦²Î¼ê¤Î²ÏÀ¾ÃÒÈþ¡Ê33¡Ë¤¬12ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê4¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£AKB»þÂå¤Î°û¼ò¼ºÇÔÃÌ¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎºûºêÎ¤ºÚ¡Ê33¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¶¦±é¼Ô¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦²°ÉßÍµÀ¯¤¬¡Ö¤ª¼ò¤Ï°û¤ß¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢²ÏÀ¾¤Ï¡Ö20Âå¤Îº¢¤Ï¤«¤Ê¤ê¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÊÖÅú¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²°Éß¤Ï¡Ö¤ª¼ò¤Ç¤ä¤é¤«¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄÉµá¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È²ÏÀ¾¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î°û¼ò¼ºÇÔÃÌ¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡21ºÐº¢¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁ°Ìë¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼5¡Á6¿Í¤Ç°û¤ß¡¢¤ª¼ò¤Î°û¤ßÊý¤òÃÎ¤é¤ºÄË°û¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡Öµ¯¤¤¿¤éÊÒÊý¤À¤±·¤¤òÍú¤¤¤¿¤Þ¤Þ¥µ¥ó¥¿¤Î³Ê¹¥¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ç»à¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈá»´¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡ÖÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Æ¡£¡È¥ª¥í¥í¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¥½¥í¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÆóÆü¿ì¤¤¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¶¯¤¤·è°Õ¤Ç¡ÖÄ¶È¿¾Ê¤·¤Æ1Ç¯´Ö¶Ø¼ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£